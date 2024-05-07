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≡ "Остается только требовать и просить" - Как полиция провела рейд по свалкам в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49144
"Остается только требовать и просить" - Как полиция провела рейд по свалкам в Костанае
Отправлено: 07.05.24 - 15:23
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Рейд участковых инспекторов полиции прошел 2 мая. Искали нарушения правил благоустройства, а именно - несанкционированные свалки. Ранее аким Костаная Марат Жундубаев неоднократно требовал наказывать тех, кто оставляет мусор вне контейнеров. Вот полиция и проводит мероприятие.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15773
Re: "Остается только требовать и просить" - Как...
Отправлено: 07.05.24 - 15:23
#1
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Все дворы полны мусора
Просто завалены
Мусорные площадки не вывозятся неделями
Вокруг площадок-горы

Участковые должны на КСК оформлять протокол и на тазалык за несвоевременный вывоз мусора
Почему не оформляют? Не хотят или лень?
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
395
Re: "Остается только требовать и просить" - Как...
Отправлено: 07.05.24 - 15:28
#2
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Мусорка за Атриумом, частенько так выглядит. Вроде и камера висит, вот только смотрит почему то на спортивную площадку. Достали бомжи в поисках жести - выгребут всё из ведра у подъезда и уходят с чувством выполненной мести. Также они поступают с контейнерами. Если возле подъезда поймаю этого хмыря - ведро на голову одену...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14735
Re: "Остается только требовать и просить" - Как...
Отправлено: 07.05.24 - 16:52
#3
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У нас во дворе тоже самое. Люди так ведут себя. Сколько мусор выносил не видел бомжей. А люди могут и диван вытащить и кресло. Я когда свой поменял на новый, старый на газели вывез, ещё и 500 тенге на свалке заплатил охраннику. Хотя мог тоже выкинуть и пофиг.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6873
Re: "Остается только требовать и просить" - Как...
Отправлено: 07.05.24 - 17:08
#4
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С каких пор участковые стали отбирать хлеб у жкх,ведь это их компетенция (чистота дворов). А если бы в это время воришки прознали чем занимается участковые и обокрали бы пожилую соседку или еще хуже верзило подросток купит пиво и сигареты и будет шуметь под окнами обворованой пожилой соседки.
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