Re: "Остается только требовать и просить" - Как...

Отправлено: - 16:52

У нас во дворе тоже самое. Люди так ведут себя. Сколько мусор выносил не видел бомжей. А люди могут и диван вытащить и кресло. Я когда свой поменял на новый, старый на газели вывез, ещё и 500 тенге на свалке заплатил охраннику. Хотя мог тоже выкинуть и пофиг.