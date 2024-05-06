Всем спасибо за соболезнования. Мы все читаем, всем Вам еще раз спасибо. Папа всех Вас ценил как оппонентов на форумк. А случился у него инсульт очень редкий (1,5% от всех инсультов в мире). Он до последнего читал форум и сайт НГ. 29 апреля утром он еще был на сайте. А в 14.00 уже в реанимации с остановкой сердца. И спустя несколько дней покинул нас. Вечная память ему!
Самомнение у Вас однако! Пока что я не видел от Вас каких то особых аналитических способностей. Ваши аргументы зиждется на мысли, Я ЗНАЮ, а вы все недотыкомки в пыли ползаете , учитесь у меня ведь я зрю в корень
Человек девочка, человек, простите, утка.. Что то слизано с Миронова, что то с Зюганова, такая послушняйшая оппозиция. Давно не смотрю его.. Много говорит, хорошо говорит, но как есть поговорка, рожей не вышел..
Всем мира, добра и здоровья, хороших выходных и праздничных дней!
Ниже по ссылке видео по итогам прошедшей недели, в частности стрим Сергея Жирнова с генералом СВРю В ходе которого обсудили основные новости, которые произошли в мире. О сложившейся ситуации в Грузии и почему Путин не будет вводить войска туда, о новом пакете помощи от США Украине, влияний Китая, Европы, США на происходящие события в мире.
Kairat stayer: О сложившейся ситуации в Грузии и почему Путин не будет вводить войска туда...
Отмечал ранее, что служил в армии в 1986-1988 годы в Грузии, в г.Батуми. В настоящее время там сложная ситуация, люди вышли на пикеты, акций, в том числе и в г.Батуми. Недавно отмечал, что 80% населения за Евроинтеграцию и против принятия закона об иноагентах, который в случае его принятия, затруднит интеграцию с Европой. В Грузии 3 миллиона человек проживает, агрессия извне недопустима, пусть сами решают куда им двигаться.
Грузия рассматривает Южную Осетию наряду с Абхазией как территорию, оккупированную Россией. Ольга Германовна, царствие ей небесное, в 2016 году отмечала, процитирую:
О.Г.Колоколова: На улицах, в автобусах, в кафе - на все ваши вопросы будут отвечать обстоятельно и охотно. Правда, чем моложе местный житель, тем меньше он знает русский. Среднее и старшее поколение вполне коммуникабельно. Дети, абсолютное большинство из которых русского не учат, им не владеют даже минимально. При Саакашвили в учебных заведениях было взято направление на грузинский и английский. Потеря русского заметна, приобретение английского пока не очень.
saba: Самомнение у Вас однако! Пока что я не видел от Вас каких то особых аналитических способностей. Ваши аргументы зиждется на мысли, Я ЗНАЮ,
Ну если Я ЗНАЮ это уже аргумент нет? Вы же у автора книги про внутреннюю политику России или США не спрашиваете откуда он взял те или иные факты Он их ЗНАЕТ где-то услышал, где-то прочитал,где-то купил или разведал А где-то опыт Я ЗНАЮ что Сатпаев это говорящая голова аккорды из которого лепят типа оппозиционера Любого другого убили бы уже Или дело завели А этот бегает
Цитата:
saba: Я кстати тоже не во всем согласен с Сатпаева, но в немецкую программу Бильд зовут почему то не меня или Вас, а его
Может потомучто мы с вами не бегаем везде и не пиарим себя? Сатпаев же бегает от посольства к посольству чтобы его заметили и пригласили на программу Зачем ему это? Два варианта либо он таким образом себе реноме борца с режимом зарабывает отсюда и гранты и бабки Либо он работает на власть и делает вид что он борец с режимом чтобы на него выходили третьи силы а он эти третьи силы сливал куда надо) Его не трогают в стране Позволяют книги писать Реализовывать их тут же И двери говном ему не мажут Значит что?
Kairat stayer: Потеря русского заметна, приобретение английского пока не очень.
Ну это давний триггер имперцев Мол если народы отказываются от русского то тут же должны переходить на английский Типа чё вы хозяина же должны менять А то что народы могут хотеть развиваться в своей национальной и языковой парадигме не смотря на кого-то до имперцев не доходит
Английский в мире выбирают потомучто Вашингтон везде бегает и требует школы построить с английским языком обучения ? Или памятники Джефферсону пытается впихнуть всем? Или США требует либо вы выбираете английский либо мы вам газ отключим? Да плевать Вашингтону на каком языке вы общаетесь Ему нужны бабки и объекты от вас А России важно именно навязать свой язык,культуру,историю НО как они это навяжут тут же требуют себе бабок,объектов и логистичиские пути Так зачем эта Россия нужна если ведёт она себя как та же Америка только наглее?
Kairat stayer: Грузия рассматривает Южную Осетию наряду с Абхазией как территорию, оккупированную Россией.
Если сейчас ввести войска ООН в эти регионы и провести референдум то грузины признают то что абхазы с осетинами не шибко хотят с ними жить в одном государстве?)) Нет не признают Будут дальше ныть что у них якобы какие-то их земли забрали А то что абхазы осетины и грузины это три абсолютно разных народа со своими республиками и первые хотят жить отдельно чето до грузин не доходит
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