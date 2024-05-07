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≡ Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49142
Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
Отправлено: 07.05.24 - 10:13
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Проект с Кia, по мнению акима области, позволит Костанайской области стать центром автомобилестроения в РК, пуск заводов в Рудном и Костанае - центром черной металлургии, кроме того, она должна стать центром по переработке сельхозсырья.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23085
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 10:13
#1
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Цементный завод работает?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26217
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 10:32
#2
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Цитата:
maxsaf:
Цементный завод работает?

Да, пакеты, делают... ;-) :lol:
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1291
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 11:34
#3
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а что будет с экологией, ни слова.
временщики...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14733
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 13:00
#4
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Цитата:
electro:

Какая экология?. Там просто пустые ангары с 5-10 подьемниками. Местные специалисты с 3 высшим образованиями будут прикручивать колеса. Потом когда война закончится то корейцами даже перевозить не надо не какое оборудование в РФ Просто контейнеры пойдут на прямую в РФ. Рынок то туда рассчитан не нас.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
395
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 15:08
#5
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Цитата:
maxsaf:
Цементный завод работает?


Судя по трубе - неделю работает, неделю стоит.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
395
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 15:13
#6
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"...Планируется, что летом следующего года на заводе начнется производство автомашин. Оно обеспечит работой около 1 500 жителей области...."

Хорошо если кой-какое производство, а не очередная "отвертка"...

"...В частности, сталеплавильный завод в Костанае и завод по производству горячебрикетированного железа в Рудном...."

Если на газу будет, то экология не сильно пострадает...
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