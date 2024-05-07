Отправлено: - 13:00

electro:



Цитата:Какая экология?. Там просто пустые ангары с 5-10 подьемниками. Местные специалисты с 3 высшим образованиями будут прикручивать колеса. Потом когда война закончится то корейцами даже перевозить не надо не какое оборудование в РФ Просто контейнеры пойдут на прямую в РФ. Рынок то туда рассчитан не нас.