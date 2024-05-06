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≡ Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49141
Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 06.05.24 - 14:16
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В Казахстане с шестого мая начали действовать новые правила дорожного движения. В частности, теперь пересечение одиночной сплошной является административным правонарушением, за это временно лишают прав. Что еще нового будет в обновлённых ПДД?
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
270
Re: Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 06.05.24 - 14:16
#1
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Шрафостан , всё вам долбоящерам мало
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14731
Re: Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 06.05.24 - 16:49
#2
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Уточните официально что такое пересечение полосы. Если одним колесом за шёл я уже нарушитель? Или полностью обгон с выездом на встречку? Учитывая корумпированость наших служб то хотелось бы понять точность до мелочей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14731
Re: Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 06.05.24 - 16:57
#3
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Просто лишение прав на пол года это все таки серьёзный штраф и могут произойти разные ситуации. Обход тихохода например. Обход сломанного транспорта. Может произойти и потстава. И хотелось бы понять будет ли суд на моей стороне или нет.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9834
Re: Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 06.05.24 - 19:39
#4
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Цитата:
Vit:
Обход тихохода например. Обход сломанного транспорта. Может произойти и потстава. И хотелось бы понять будет ли суд на моей стороне или нет.

В каких случаях пересечение сплошной ненаказуемо В новом пункте 62-1, как мы уже говорили, отмечается, что одиночную сплошную пересекать нельзя, «за исключением случаев, предусмотренных правилами». Что это за случаи? В разделе «Разметка дорожная и её характеристики» говорится, что «линии 1.1 разрешается пересекать, как исключение при объезде препятствия, если выполнить его невозможно, не прибегая к этому исключению». А в пункте 1.39 ПДД РК устанавливается, что «препятствие для движения — неподвижный объект на полосе движения, не позволяющий продолжить движение по этой полосе. Не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями настоящих правил». Так что пробки через одиночную сплошную объезжать нельзя, а, к примеру, свалившийся камень — можно. Естественно, очень осторожно
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1189
Re: Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 06.05.24 - 22:56
#5
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Цитата:
Добринцофф:
а, к примеру, свалившийся камень — можно. Естественно, очень осторожно

...а,к примеру тебя Добринцофф нарушил ты это правило забирают у тебя права,весь свой товар ты возишь сам в Талапкер на газельки, пересядишь на ишак или бизнес в Талапкере сворачивать....водителя нанимать вроде накладно...
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14731
Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 06.05.24 - 23:20
#6
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Да я ваще уже понимать что ли бо боюсь. . Стоит круз. 75. Оно меня останавливает и говорит у вас 85. Короче хотел сказать на вы. Нет говорю че тебе надо. И вы мне будете говорит о не корумпированость. И мне кто ещё скажет о справедливости. Я ему показал распечатку. Короче есть такая фигня она пишет режим работы, скорость. И тд. Да все пишет. Ну как же обидно. Так и хочется тебе сотруднику в рот все это засунь. И вы щас пишите про сплошную. Про разные сложные дорожные ситуации..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9834
Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 07.05.24 - 01:03
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
...а,к примеру тебя Добринцофф нарушил ты это правило

А вот к примеру выйдешь ты из дома,а с крыши снег, сосулька на твой пустой башка упадёт,может дырку пробить,чё ты будешь делать?
Если что я хоть и нечасто но бывает уезжаю из талапкера на недельку другую,а бизнес работает.
Сейчас кстати многие и не ездят на закуп,на доставках сидят,так то же можно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23085
Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 07.05.24 - 04:31
#8
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Цитата:
Vit:
Уточните официально что такое пересечение полосы. Если одним колесом за шёл я уже нарушитель? Или полностью обгон с выездом на встречку? Учитывая корумпированость наших служб то хотелось бы понять точность до мелочей.

Как же прекрасно, что меня это не беспокоит. У нас тут вроде как вообще не штрафуют, или просто мне все время везло, не могу объяснить. Я забыл уже что такое бояться. Еду спокойно куда хочу и как хочу, в пределах разумного, тут никому в голову не прийдёт мне настроение портить штрафом. Такое чувство, что люди у нас соблюдают правила не потому что боятся штрафов, а просто потому что они сознательные, плюс не наглые, и никуда особенно не спешат. По другому я не могу объяснить, почему я вообще не плачу штрафы здесь, почему с меня никто этого не требует. Я и полицию то толком не вижу, она тут особо и не нужна. Если вдруг по какой-то причине мне прийдёт в голову что-то нарушить - это будет очень аккуратно, с веской причиной, никому не мешая, ни в коем случае не из-за наглости моей или потому что я беспредельщик на байге. И вероятность нарваться на штраф за такое стремится к нулю. По другому я не знаю, как объяснить, что я просто езжу тут, спокойно, не парясь о штрафах совсем. Такое ощущение, что штрафов тут нет, а правила не обязательные, а рекомендованные к исполнению, но при этом все их с удовольствием соблюдают, без напрягов для себя и окружающих.

[Исправлено: maxsaf, 07.05.2024 - 05:33]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6871
Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 07.05.24 - 06:08
#9
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Где есть такая страна,поделитесь с нами,назовите ее имя?!!!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
572
Re: Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 07.05.24 - 06:31
#10
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Цитата:
maxsaf:
Как же прекрасно, что меня это не беспокоит.

так им меня, допустим, не беспокоит. это беспокоит вон, тех которые заведомо собираются нарушать требования пдд.
однако если судить по тону вашего комментария вы с сочувствием относитесь к вопрошающим. а я нет. я считаю что их недостаточно е(наказывают)т.Цитата:
maxsaf:
Такое ощущение, что штрафов тут нет, а правила не обязательные, а рекомендованные к исполнению,

если есть правила то они обязательны, и штрафы соответственно есть. все отличие заключается в том что во-первых безопасность, во-вторых деньги за штрафы и ещё бОльшие за мед.услуги имеют ценность в приличной стране. в постсовке ценность имеют только вы(рисовка)ны. на самом деле нам нужно полностью отменить бесплатную медицину кроме экстренной. и установить высокую стоимость на услуги. и очень многие проблемы отпадут сами собой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23085
Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 07.05.24 - 10:03
#11
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Цитата:
Карачун:
так им меня, допустим, не беспокоит. это беспокоит вон, тех которые заведомо собираются нарушать требования пдд.

Нарушение нарушению рознь. Если, к примеру, я развернусь через сплошную, чтобы избежать столкновения с чем-то или других неприятностей, где-то на трассе в степи, где я совершенно никому не помешаю - то чего мне бояться? Когда правила противоречат здравому смыслу - я руководствуюсь здравым смыслом, и не считаю себя злостным нарушителем.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23085
Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 07.05.24 - 10:06
#12
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Цитата:
Карачун:
однако если судить по тону вашего комментария вы с сочувствием относитесь к вопрошающим

Да, искренне жалко настолько запуганных людей, сам таким был, останавливали без повода раз в месяц в Кустанае, в поисках причины остановки. Сменил место жительства - и более десяти лет ни разу не остановили. Это я стал другим? Наврятли.
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