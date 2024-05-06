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Kairat stayer:

О сложившейся ситуации в Грузии и почему Путин не будет вводить войска туда...

Цитата:Отмечал ранее, что служил в армии в 1986-1988 годы в Грузии, в г.Батуми. В настоящее время там сложная ситуация, люди вышли на пикеты, акций, в том числе и в г.Батуми. Недавно отмечал, что 80% населения за Евроинтеграцию и против принятия закона об иноагентах, который в случае его принятия, затруднит интеграцию с Европой. В Грузии 3 миллиона человек проживает, агрессия извне недопустима, пусть сами решают куда им двигаться.Грузия рассматривает Южную Осетию наряду с Абхазией как территорию, оккупированную Россией. Ольга Германовна, царствие ей небесное, в 2016 году отмечала, процитирую:О.Г.Колоколова: На улицах, в автобусах, в кафе - на все ваши вопросы будут отвечать обстоятельно и охотно. Правда, чем моложе местный житель, тем меньше он знает русский. Среднее и старшее поколение вполне коммуникабельно. Дети, абсолютное большинство из которых русского не учат, им не владеют даже минимально. При Саакашвили в учебных заведениях было взято направление на грузинский и английский. Потеря русского заметна, приобретение английского пока не очень.Подробнее здесь: