Всем спасибо за соболезнования. Мы все читаем, всем Вам еще раз спасибо. Папа всех Вас ценил как оппонентов на форумк. А случился у него инсульт очень редкий (1,5% от всех инсультов в мире). Он до последнего читал форум и сайт НГ. 29 апреля утром он еще был на сайте. А в 14.00 уже в реанимации с остановкой сердца. И спустя несколько дней покинул нас. Вечная память ему!
Самомнение у Вас однако! Пока что я не видел от Вас каких то особых аналитических способностей. Ваши аргументы зиждется на мысли, Я ЗНАЮ, а вы все недотыкомки в пыли ползаете , учитесь у меня ведь я зрю в корень
Человек девочка, человек, простите, утка.. Что то слизано с Миронова, что то с Зюганова, такая послушняйшая оппозиция. Давно не смотрю его.. Много говорит, хорошо говорит, но как есть поговорка, рожей не вышел..
Всем мира, добра и здоровья, хороших выходных и праздничных дней!
Ниже по ссылке видео по итогам прошедшей недели, в частности стрим Сергея Жирнова с генералом СВРю В ходе которого обсудили основные новости, которые произошли в мире. О сложившейся ситуации в Грузии и почему Путин не будет вводить войска туда, о новом пакете помощи от США Украине, влияний Китая, Европы, США на происходящие события в мире.
Kairat stayer: О сложившейся ситуации в Грузии и почему Путин не будет вводить войска туда...
Отмечал ранее, что служил в армии в 1986-1988 годы в Грузии, в г.Батуми. В настоящее время там сложная ситуация, люди вышли на пикеты, акций, в том числе и в г.Батуми. Недавно отмечал, что 80% населения за Евроинтеграцию и против принятия закона об иноагентах, который в случае его принятия, затруднит интеграцию с Европой. В Грузии 3 миллиона человек проживает, агрессия извне недопустима, пусть сами решают куда им двигаться.
Грузия рассматривает Южную Осетию наряду с Абхазией как территорию, оккупированную Россией. Ольга Германовна, царствие ей небесное, в 2016 году отмечала, процитирую:
О.Г.Колоколова: На улицах, в автобусах, в кафе - на все ваши вопросы будут отвечать обстоятельно и охотно. Правда, чем моложе местный житель, тем меньше он знает русский. Среднее и старшее поколение вполне коммуникабельно. Дети, абсолютное большинство из которых русского не учат, им не владеют даже минимально. При Саакашвили в учебных заведениях было взято направление на грузинский и английский. Потеря русского заметна, приобретение английского пока не очень.
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