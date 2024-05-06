Отправлено: - 04:31

Vit:

Уточните официально что такое пересечение полосы. Если одним колесом за шёл я уже нарушитель? Или полностью обгон с выездом на встречку? Учитывая корумпированость наших служб то хотелось бы понять точность до мелочей.

[Исправлено: maxsaf, 07.05.2024 - 05:33]

Цитата:Как же прекрасно, что меня это не беспокоит. У нас тут вроде как вообще не штрафуют, или просто мне все время везло, не могу объяснить. Я забыл уже что такое бояться. Еду спокойно куда хочу и как хочу, в пределах разумного, тут никому в голову не прийдёт мне настроение портить штрафом. Такое чувство, что люди у нас соблюдают правила не потому что боятся штрафов, а просто потому что они сознательные, плюс не наглые, и никуда особенно не спешат. По другому я не могу объяснить, почему я вообще не плачу штрафы здесь, почему с меня никто этого не требует. Я и полицию то толком не вижу, она тут особо и не нужна. Если вдруг по какой-то причине мне прийдёт в голову что-то нарушить - это будет очень аккуратно, с веской причиной, никому не мешая, ни в коем случае не из-за наглости моей или потому что я беспредельщик на байге. И вероятность нарваться на штраф за такое стремится к нулю. По другому я не знаю, как объяснить, что я просто езжу тут, спокойно, не парясь о штрафах совсем. Такое ощущение, что штрафов тут нет, а правила не обязательные, а рекомендованные к исполнению, но при этом все их с удовольствием соблюдают, без напрягов для себя и окружающих.