Отправлено: - 19:39

Vit:

Обход тихохода например. Обход сломанного транспорта. Может произойти и потстава. И хотелось бы понять будет ли суд на моей стороне или нет.

Цитата:В каких случаях пересечение сплошной ненаказуемо В новом пункте 62-1, как мы уже говорили, отмечается, что одиночную сплошную пересекать нельзя, «за исключением случаев, предусмотренных правилами». Что это за случаи? В разделе «Разметка дорожная и её характеристики» говорится, что «линии 1.1 разрешается пересекать, как исключение при объезде препятствия, если выполнить его невозможно, не прибегая к этому исключению». А в пункте 1.39 ПДД РК устанавливается, что «препятствие для движения — неподвижный объект на полосе движения, не позволяющий продолжить движение по этой полосе. Не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями настоящих правил». Так что пробки через одиночную сплошную объезжать нельзя, а, к примеру, свалившийся камень — можно. Естественно, очень осторожно