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≡ Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49140
Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 06.05.24 - 14:16
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В Казахстане с шестого мая начали действовать новые правила дорожного движения. В частности, теперь пересечение одиночной сплошной является административным правонарушением, за это временно лишают прав. Что еще нового будет в обновлённых ПДД?
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
270
Re: Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 06.05.24 - 14:16
#1
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Шрафостан , всё вам долбоящерам мало
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14731
Re: Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 06.05.24 - 16:49
#2
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Уточните официально что такое пересечение полосы. Если одним колесом за шёл я уже нарушитель? Или полностью обгон с выездом на встречку? Учитывая корумпированость наших служб то хотелось бы понять точность до мелочей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14731
Re: Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 06.05.24 - 16:57
#3
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Просто лишение прав на пол года это все таки серьёзный штраф и могут произойти разные ситуации. Обход тихохода например. Обход сломанного транспорта. Может произойти и потстава. И хотелось бы понять будет ли суд на моей стороне или нет.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9833
Re: Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 06.05.24 - 19:39
#4
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Цитата:
Vit:
Обход тихохода например. Обход сломанного транспорта. Может произойти и потстава. И хотелось бы понять будет ли суд на моей стороне или нет.

В каких случаях пересечение сплошной ненаказуемо В новом пункте 62-1, как мы уже говорили, отмечается, что одиночную сплошную пересекать нельзя, «за исключением случаев, предусмотренных правилами». Что это за случаи? В разделе «Разметка дорожная и её характеристики» говорится, что «линии 1.1 разрешается пересекать, как исключение при объезде препятствия, если выполнить его невозможно, не прибегая к этому исключению». А в пункте 1.39 ПДД РК устанавливается, что «препятствие для движения — неподвижный объект на полосе движения, не позволяющий продолжить движение по этой полосе. Не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями настоящих правил». Так что пробки через одиночную сплошную объезжать нельзя, а, к примеру, свалившийся камень — можно. Естественно, очень осторожно
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1189
Re: Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 06.05.24 - 22:56
#5
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Цитата:
Добринцофф:
а, к примеру, свалившийся камень — можно. Естественно, очень осторожно

...а,к примеру тебя Добринцофф нарушил ты это правило забирают у тебя права,весь свой товар ты возишь сам в Талапкер на газельки, пересядишь на ишак или бизнес в Талапкере сворачивать....водителя нанимать вроде накладно...
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14731
Новые правила ПДД начали действовать в Казахстане
Отправлено: 06.05.24 - 23:20
#6
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Да я ваще уже понимать что ли бо боюсь. . Стоит круз. 75. Оно меня останавливает и говорит у вас 85. Короче хотел сказать на вы. Нет говорю че тебе надо. И вы мне будете говорит о не корумпированость. И мне кто ещё скажет о справедливости. Я ему показал распечатку. Короче есть такая фигня она пишет режим работы, скорость. И тд. Да все пишет. Ну как же обидно. Так и хочется тебе сотруднику в рот все это засунь. И вы щас пишите про сплошную. Про разные сложные дорожные ситуации..
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