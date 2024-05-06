Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для обеспечения сел качественной мобильной связью в Костанайской области?
Отправлено: 06.05.24 - 17:56
В этом году связь стандарта 4G запланировано наладить в 50 сельских населенных пунктах области. Сейчас мобильная связь плохого качества - в 161 селе. О том, как решается проблема, рассказал руководитель управления информатизации Азамат КАШИЕВ. Читать новость
Везде где можно, но интернет там летает. Быстро восстанавливают. У нас даже вышки с нулевых годов, уже лет 20 ставят, у меня клиент с билайна 7 лет жил, смотрящий за этим регионом, и все ставят, ставят, толка даже в городе нет, пропадает.
Вчера приехал из Астаны на 43-м поезде. Так,на всем пути следования мобильный режим интернета сразу же перестал ловить как только выехали из столицы. Мелкие станции видимо, вообще на глухо сидят без онного,иначе даже на полминуты интернет не показался,и только в атбасаре телефон стал булькать (приходили сообщения и проч). В есиле,аманкарагае и станция тобыл немного выдал признаки цивилизации,а в остальных пунктах всё мертво
Блендамед. В 2008 в деревнях под Астаной именно на этом и была связь Казахтелекома. Там у крестьян были модемы (база) с домашним телефоном и интернетом (через вышку). Тургайский городовой, мы шо в хвосте этого паровоза, или уже какие то новые вышки и высоты придуманы...
111: Украину долбят там по всем вышкам, все большие здания, и там уже это будущее, все развито на лет сто вперед в любой деревне.. У нас эти столбы еще не установлены.. И это в Украине нет газа и нефти..
....опять брешешь у моих родственников никакого тернета вообще нема ,живут в селе Черниговкой области, что тернет связи нормальной нет,чтобы позвонить лестницу к дереву ставят лезут на верх...
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