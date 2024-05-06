НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для обеспечения сел качественной мобильной связью в Костанайской области?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49140
Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для обеспечения сел качественной мобильной связью в Костанайской области?
Отправлено: 06.05.24 - 17:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году связь стандарта 4G запланировано наладить в 50 сельских населенных пунктах области. Сейчас мобильная связь плохого качества - в 161 селе. О том, как решается проблема, рассказал руководитель управления информатизации Азамат КАШИЕВ.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14731
Re: Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для...
Отправлено: 06.05.24 - 17:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие 4G я телефон себе купил с функцией 5G. Мы че опять взаде поезда телепаемся. Лямы ушатаем на вчерашний день.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38076
Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для обеспечения сел качественной мобильной связью в Костанайской области?
Отправлено: 06.05.24 - 18:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украину долбят там по всем вышкам, все большие здания, и там уже это будущее, все развито на лет сто вперед в любой деревне..
У нас эти столбы еще не установлены..
И это в Украине нет газа и нефти..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14731
Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для обеспечения сел качественной мобильной связью в Костанайской области?
Отправлено: 06.05.24 - 18:08
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Украину долбят там по всем вышкам
Только в Харькове вроде. Ну там понятно. Харьков будут забирать.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38076
Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для обеспечения сел качественной мобильной связью в Костанайской области?
Отправлено: 06.05.24 - 18:16
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Только в Харькове вроде

Везде где можно, но интернет там летает.
Быстро восстанавливают.
У нас даже вышки с нулевых годов, уже лет 20 ставят, у меня клиент с билайна 7 лет жил, смотрящий за этим регионом, и все ставят, ставят, толка даже в городе нет, пропадает.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9833
Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для обеспечения сел качественной мобильной связью в Костанайской области?
Отправлено: 06.05.24 - 19:22
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Какие 4G я телефон себе купил с функцией 5G. Мы че опять взаде поезда телепаемся. Лямы ушатаем на вчерашний день.

Если до ума до вести и вышек побольше поставить,то и на 4G скрость норм.
Вот только что тест сделал в ЗТБ 89мбит\сек бывает и до 130 доходит.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6870
Re: Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для...
Отправлено: 06.05.24 - 19:48
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера приехал из Астаны на 43-м поезде. Так,на всем пути следования мобильный режим интернета сразу же перестал ловить как только выехали из столицы. Мелкие станции видимо, вообще на глухо сидят без онного,иначе даже на полминуты интернет не показался,и только в атбасаре телефон стал булькать (приходили сообщения и проч). В есиле,аманкарагае и станция тобыл немного выдал признаки цивилизации,а в остальных пунктах всё мертво
Профайл Посетить вебсайт
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23081
Re: Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для...
Отправлено: 06.05.24 - 20:04
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Мы че опять взаде поезда телепаемся. Лямы ушатаем на вчерашний день.

Возможно, в городах ставят 5G, а старое 4G снимают и ставят в деревнях. Серая схема сразу просматривается.
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
392
Re: Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для...
Отправлено: 06.05.24 - 20:28
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блендамед. В 2008 в деревнях под Астаной именно на этом и была связь Казахтелекома. Там у крестьян были модемы (база) с домашним телефоном и интернетом (через вышку).
Тургайский городовой, мы шо в хвосте этого паровоза, или уже какие то новые вышки и высоты придуманы...
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1189
Re: Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для...
Отправлено: 06.05.24 - 22:26
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Украину долбят там по всем вышкам, все большие здания, и там уже это будущее, все развито на лет сто вперед в любой деревне.. У нас эти столбы еще не установлены.. И это в Украине нет газа и нефти..


....опять брешешь у моих родственников никакого тернета вообще нема ,живут в селе Черниговкой области, что тернет связи нормальной нет,чтобы позвонить лестницу к дереву ставят лезут на верх...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS