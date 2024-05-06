Отправлено: - 19:22

Vit:

Какие 4G я телефон себе купил с функцией 5G. Мы че опять взаде поезда телепаемся. Лямы ушатаем на вчерашний день.

Цитата:Если до ума до вести и вышек побольше поставить,то и на 4G скрость норм.Вот только что тест сделал в ЗТБ 89мбит\сек бывает и до 130 доходит.