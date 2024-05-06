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≡ "Точность 97 процентов": смогут ли в Казахстане предсказывать паводки и пожары
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49140
"Точность 97 процентов": смогут ли в Казахстане предсказывать паводки и пожары
Отправлено: 06.05.24 - 12:20
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В МЧС и Министерстве цифрового развития рассказали, когда будет создана система прогнозирования паводков и пожаров, что она из себя будет представлять и насколько точной может быть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38076
Re: "Точность 97 процентов": смогут ли в Казахстане...
Отправлено: 06.05.24 - 12:20
#1
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Цитата:
точность прогноза распространения воды на тестовых участках до 97 процентов. 


О такой точности даже мужик бабе не может сказать про свое.., это самое.
Потому что есть на то множество причин.
А уж про паводки бы помолчали б стыдливо..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1189
Re: "Точность 97 процентов": смогут ли в Казахстане...
Отправлено: 06.05.24 - 22:19
#2
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"Точность 97 процентов": смогут ли в Казахстане предсказывать
.....Казахстанская журналистика самое что ненаесть в том самом месте ....
....что за слово предсказать колдудуны шарлатаны применяют это слово, специалисты прогнозируют...
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