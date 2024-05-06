Отправлено: - 12:20

точность прогноза распространения воды на тестовых участках до 97 процентов.

Цитата:О такой точности даже мужик бабе не может сказать про свое.., это самое.Потому что есть на то множество причин.А уж про паводки бы помолчали б стыдливо..