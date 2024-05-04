Отправлено: - 23:27

Vit:

Пришел на дизельный, щеглом. Дядька меня с офиса позвал в колидор. Говорит надо деньшку что б работать тут. А

Цитата:Да блин не сочиняй то уже!Я после технаря строительного пришел туда, через три месяца, эти три месяца работал мастером в Бестау, потом поперся в город.Не было такого.