НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49140
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Отправлено: 04.05.24 - 13:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сезон обследований в этом году Камыстинский районный филиал РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» начал с печального рекорда. В штате остался один специалист, а должно быть пять. При этом объем работы очень велик и стал больше даже по сравнению с прошлым годом. Как справиться с проблемами сегодня и какие меры в целом нужны для изменения положения к лучшему, рассказывает главный энтомолог филиала Светлана ШЕФЕР.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38076
Re: Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится...
Отправлено: 04.05.24 - 23:27
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Пришел на дизельный, щеглом. Дядька меня с офиса позвал в колидор. Говорит надо деньшку что б работать тут. А

Да блин не сочиняй то уже!
Я после технаря строительного пришел туда, через три месяца, эти три месяца работал мастером в Бестау, потом поперся в город.
Не было такого.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38076
Re: Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится...
Отправлено: 04.05.24 - 23:30
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
меня тоже диплом как раз для дизельного завода.

Не было такого никогда!
Токарь, фрезеровщик, чугун лить, блин, как тот цех то назывался, у меня слесаря дали, но прям там на дизельном.
В мастера пихали, тот кто окончил Автодор, это вот их специальность.
Мастеров не хватало.
Рабочих тоже не хватало, брали буквально всех и просто так.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38076
Re: Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится...
Отправлено: 04.05.24 - 23:33
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если по теме, вообще, где наш президент с его будущим?
Первый хоть четко обозначал, 2030.
Этот делает рывок вообще в никуда, когда все помрем..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38076
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Отправлено: 04.05.24 - 23:38
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38076
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Отправлено: 04.05.24 - 23:41
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь вместо настоящих спецов нанимают каких то не обученных людей, чтоб мало платить, как рабам, чтоб просто не умерли.

Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14731
Re: Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится...
Отправлено: 05.05.24 - 12:30
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Не было такого

Как это не было. Если это было. Фамл дядьки я уже не помню. Да и наверно его в живых нету. Или где то на островах отдыхает. Станки не дешёвые были.
Профайл
s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
15
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Отправлено: 05.05.24 - 12:47
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
чугун лить, блин, как тот цех то назывался


Литейное производство ( Отдельный корпус между главным корпусом и корпусом вспомогательных цехов ?)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14731
Re: Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится...
Отправлено: 06.05.24 - 21:06
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кого там не хватает? Биологов этмлогов и тд а кому вы нужны. Все. Хапнули купили английскую команду. Досвидания. Про вас завтра все забудуд. Не кому мы не нужны.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS