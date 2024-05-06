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≡ Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49140
Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 13:53
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Казахстанский миллиардер Михаил Ломтадзе приобрел контрольный пакет акций английского клуба «Уиком Уондерерс», сообщает Sport Plus Qazaqstan. Официальный ресурсы клуба сообщают, что после одобрения Английской футбольной лиги (EFL), Михаил Ломтадзе, Эдуард Вышняков и Дэн Райс вошли в совет директоров клуба.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14730
Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 20:34
#15
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Цитата:
mks2703:
А это у же вопрос к властям. Ну раз у вас дофига "лишних" денег то можно не нам налоги поднят а другим.. Раз вам хватает на покупку футбольных команд то это уже лишние деньги. Я ещё могу понять купить яхту. Ладно. Раз вы бизнес то понятно. Хочется красиво жить. А кому не хочется.?. Но знает это вопрос к властям. Не к нам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38076
Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 20:35
#16
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Цитата:
mks2703:
Он уже облажался с азовцами, его отодвинули от всех переговорных процессов - если вы не в курсе

Я не в курсе, в курсе, что он там переговорщик, и так как он, никто там не в авторитете, Европа ни с кем не разговаривает.
Ну не с Рамзаном же.
Тот меняет своих тоже через Абрамовича.
Но это ведь мелочь.
Все крупное конечно в Ойропе и Америке.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38076
Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 20:36
#17
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Цитата:
Vit:
А это у же вопрос к властям.

Думаешь Токаев отберет миллиарды Назарбаева?
Отобрал хоть что то?
Пусть попробует.
Получит сразу гражданскую.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38076
Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 20:38
#18
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Цитата:
mks2703:
Основные деньги здесь

Нет, он эти деньги выводил именно туда.
Тут просто заработал, и вовремя свалил.
Не договорившись по видимому с Токаевым, как тот же Машкевич.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
392
Re: Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 20:47
#19
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Цитата:
111:
Я не в курсе, в курсе, что он там переговорщик, и так как он, никто там не в авторитете, Европа ни с кем не разговаривает.


Он уже не переговорщик со стороны России..там арабы заправляют
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14730
Re: Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 20:49
#20
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Нужно делать так. Я все понимаю. Бизнес все такое. Заработал на я яхту и 45 красивых женщин. Уважение. Все дальше считаю нужно остановится. Какие нафиг покупки разные. Может. Тогда лучше так. В чем то другом себя прреявить. Хотя. Им пофиг на нас всех ну тогда власть должна взятся за нас..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
392
Re: Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 20:51
#21
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Цитата:
111:
Тут просто заработал, и вовремя свалил. Не договорившись по видимому с Токаевым, как тот же Машкевич.


Вы ваще не в теме...печально...
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14730
Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 20:53
#22
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Не хочет власть браться за всех. Ну тогда. Пусть не обижается. Хотя им глубого на нас. как я понимаю. Ну и тогда ещите кадры. Сами. Все за мутили.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1316
Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 21:03
#23
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Михаил Ломтадзе создаст детскую футбольную академию мирового уровня.
6 Мая 2024 (12:32)
После получения согласия от Английской Футбольной Лиги, Михаил Ломтадзе стал членом совета директоров и партнером английского футбольного клуба «Уиком Уондерерс» (Wycombe Wanderers), на базе которого в течение 3 лет будет создана футбольная академия мирового уровня с филиалами в Казахстане и в Англии. Общий размер инвестиций в Казахстане составит более 10 миллиардов тенге.
...
Михаил прокомментировал: «Это моя личная мечта создать профессиональную детскую футбольную академию мирового уровня в Казахстане и Англии, в которой смогут воспитываться самые лучшие и талантливые юные футболисты и будущие звезды. Обучение в академии будет полностью бесплатным, и молодые спортсмены получат возможность обучаться у самых лучших тренеров нашей страны и родины футбола – Англии.

Футбол – это самый массовый и зрелищный вид спорта с огромным потенциалом для улучшений спортивного мастерства, и является источником гордости во многих странах. Я уверен, что наш футбол можно поднять на новый уровень с использованием моего опыта создания инновационного бизнеса, применяя самые современные технологии и возможности искусственного интеллекта. Я надеюсь, что мы сможем воспитать звезд мирового уровня для казахстанского футбола.

Для учеников любой футбольной академии мечтой является возможность играть в основной команде футбольного клуба. И поэтому академия без футбольного клуба не имеет шансов на успех. На простом языке – вы тренируетесь и совершенствуетесь в академии, а возможности играть в основной команде клуба отсутствует. Я планирую это поменять, потому что клуб будет нацелен на создание возможностей именно для наших выпускников и станет для них окном в большой футбол».



[Исправлено: Skeptic, 06.05.2024 - 22:04]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14730
Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 21:20
#24
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Цитата:
Skeptic:
Вы это детям такие ссылки закивайте. Сюда 10 тыщ евро. туда 100 лямов..я сам лично оплачивал поездки сына в Астану на футбол. Потом берцовуюки покупал. На бокс. Ну и где ваш Михаил когда он был нужен. Фиг с ним не мне он был нудент детям Можеж не не отвечать.. Я все уже сделал место вашего олигарха.
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