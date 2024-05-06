Отправлено: - 20:35

mks2703:

Он уже облажался с азовцами, его отодвинули от всех переговорных процессов - если вы не в курсе

Цитата:Я не в курсе, в курсе, что он там переговорщик, и так как он, никто там не в авторитете, Европа ни с кем не разговаривает.Ну не с Рамзаном же.Тот меняет своих тоже через Абрамовича.Но это ведь мелочь.Все крупное конечно в Ойропе и Америке.