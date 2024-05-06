Отправлено: - 20:37

ПолиграфЪ Боярышников:

А цыган можно ещё дальше от города расселить? Всё равно от них толку нет, либо попрошайничают либо наркотики..

Цитата:Ну это вы зря так. Они держат в тонусе остальное население - не дают им расслабиться.