Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 13:53
Казахстанский миллиардер Михаил Ломтадзе приобрел контрольный пакет акций английского клуба «Уиком Уондерерс», сообщает Sport Plus Qazaqstan. Официальный ресурсы клуба сообщают, что после одобрения Английской футбольной лиги (EFL), Михаил Ломтадзе, Эдуард Вышняков и Дэн Райс вошли в совет директоров клуба. Читать новость
А это у же вопрос к властям. Ну раз у вас дофига "лишних" денег то можно не нам налоги поднят а другим.. Раз вам хватает на покупку футбольных команд то это уже лишние деньги. Я ещё могу понять купить яхту. Ладно. Раз вы бизнес то понятно. Хочется красиво жить. А кому не хочется.?. Но знает это вопрос к властям. Не к нам.
mks2703: Он уже облажался с азовцами, его отодвинули от всех переговорных процессов - если вы не в курсе
Я не в курсе, в курсе, что он там переговорщик, и так как он, никто там не в авторитете, Европа ни с кем не разговаривает. Ну не с Рамзаном же. Тот меняет своих тоже через Абрамовича. Но это ведь мелочь. Все крупное конечно в Ойропе и Америке.
Нужно делать так. Я все понимаю. Бизнес все такое. Заработал на я яхту и 45 красивых женщин. Уважение. Все дальше считаю нужно остановится. Какие нафиг покупки разные. Может. Тогда лучше так. В чем то другом себя прреявить. Хотя. Им пофиг на нас всех ну тогда власть должна взятся за нас..
Михаил Ломтадзе создаст детскую футбольную академию мирового уровня. 6 Мая 2024 (12:32) После получения согласия от Английской Футбольной Лиги, Михаил Ломтадзе стал членом совета директоров и партнером английского футбольного клуба «Уиком Уондерерс» (Wycombe Wanderers), на базе которого в течение 3 лет будет создана футбольная академия мирового уровня с филиалами в Казахстане и в Англии. Общий размер инвестиций в Казахстане составит более 10 миллиардов тенге. ... Михаил прокомментировал: «Это моя личная мечта создать профессиональную детскую футбольную академию мирового уровня в Казахстане и Англии, в которой смогут воспитываться самые лучшие и талантливые юные футболисты и будущие звезды. Обучение в академии будет полностью бесплатным, и молодые спортсмены получат возможность обучаться у самых лучших тренеров нашей страны и родины футбола – Англии.
Футбол – это самый массовый и зрелищный вид спорта с огромным потенциалом для улучшений спортивного мастерства, и является источником гордости во многих странах. Я уверен, что наш футбол можно поднять на новый уровень с использованием моего опыта создания инновационного бизнеса, применяя самые современные технологии и возможности искусственного интеллекта. Я надеюсь, что мы сможем воспитать звезд мирового уровня для казахстанского футбола.
Для учеников любой футбольной академии мечтой является возможность играть в основной команде футбольного клуба. И поэтому академия без футбольного клуба не имеет шансов на успех. На простом языке – вы тренируетесь и совершенствуетесь в академии, а возможности играть в основной команде клуба отсутствует. Я планирую это поменять, потому что клуб будет нацелен на создание возможностей именно для наших выпускников и станет для них окном в большой футбол».
Вы это детям такие ссылки закивайте. Сюда 10 тыщ евро. туда 100 лямов..я сам лично оплачивал поездки сына в Астану на футбол. Потом берцовуюки покупал. На бокс. Ну и где ваш Михаил когда он был нужен. Фиг с ним не мне он был нудент детям Можеж не не отвечать.. Я все уже сделал место вашего олигарха.
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