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≡ Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для обеспечения сел качественной мобильной связью в Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49140
Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для обеспечения сел качественной мобильной связью в Костанайской области?
Отправлено: 06.05.24 - 17:56
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В этом году связь стандарта 4G запланировано наладить в 50 сельских населенных пунктах области. Сейчас мобильная связь плохого качества - в 161 селе. О том, как решается проблема, рассказал руководитель управления информатизации Азамат КАШИЕВ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14725
Re: Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для...
Отправлено: 06.05.24 - 17:56
#1
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Какие 4G я телефон себе купил с функцией 5G. Мы че опять взаде поезда телепаемся. Лямы ушатаем на вчерашний день.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38069
Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для обеспечения сел качественной мобильной связью в Костанайской области?
Отправлено: 06.05.24 - 18:01
#2
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Украину долбят там по всем вышкам, все большие здания, и там уже это будущее, все развито на лет сто вперед в любой деревне..
У нас эти столбы еще не установлены..
И это в Украине нет газа и нефти..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14725
Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для обеспечения сел качественной мобильной связью в Костанайской области?
Отправлено: 06.05.24 - 18:08
#3
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Цитата:
111: Украину долбят там по всем вышкам
Только в Харькове вроде. Ну там понятно. Харьков будут забирать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38069
Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для обеспечения сел качественной мобильной связью в Костанайской области?
Отправлено: 06.05.24 - 18:16
#4
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Цитата:
Vit:
Только в Харькове вроде

Везде где можно, но интернет там летает.
Быстро восстанавливают.
У нас даже вышки с нулевых годов, уже лет 20 ставят, у меня клиент с билайна 7 лет жил, смотрящий за этим регионом, и все ставят, ставят, толка даже в городе нет, пропадает.
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