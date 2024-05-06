Как идет строительство антенно-мачтовых сооружений для обеспечения сел качественной мобильной связью в Костанайской области?

Отправлено: - 18:01

Украину долбят там по всем вышкам, все большие здания, и там уже это будущее, все развито на лет сто вперед в любой деревне..

У нас эти столбы еще не установлены..

И это в Украине нет газа и нефти..