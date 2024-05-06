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≡ Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49140
Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 13:53
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Казахстанский миллиардер Михаил Ломтадзе приобрел контрольный пакет акций английского клуба «Уиком Уондерерс», сообщает Sport Plus Qazaqstan. Официальный ресурсы клуба сообщают, что после одобрения Английской футбольной лиги (EFL), Михаил Ломтадзе, Эдуард Вышняков и Дэн Райс вошли в совет директоров клуба.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38069
Re: Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 13:53
#1
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Как и Абрамович, бабки все свои выводит из страны, страхуется.
Значит что то с Токаевым не поделил..
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
382
Re: Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 16:32
#2
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Ну мы какбэ помогли товарищу Ломтадзе "прописаться" на туманном Альбионе...
Понятно, что человек тратит свои деньги там, где хочет. Печально, что куплен клуб там, а не здесь. О чем это говорит. О том, что "там вам не здесь".
Грабли Абрамовича никого не учат... Даже бохатых...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38069
Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 17:55
#3
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Цитата:
mks2703:
Грабли Абрамовича никого не учат... Даже

Абрамович то как раз выиграл, к нему не применили санкции и он стал там Святым.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14725
Re: Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии
Отправлено: 06.05.24 - 18:45
#4
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Ну если бы я был олигарх то тоже купил бы команду там. Ну а зачем мне Тобол. Для чего, не один бизнесмен не выложет деньги туда где они не приносят отдачу. Все логично. Деньги крутятся там.
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