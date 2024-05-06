Re: Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии

Отправлено: - 16:32

Ну мы какбэ помогли товарищу Ломтадзе "прописаться" на туманном Альбионе...

Понятно, что человек тратит свои деньги там, где хочет. Печально, что куплен клуб там, а не здесь. О чем это говорит. О том, что "там вам не здесь".

Грабли Абрамовича никого не учат... Даже бохатых...