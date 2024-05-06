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≡ Сенсация в Лиге Конференций: «Олимпиакос» обыграл «Астон Виллу» в первом матче ½ финала
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49140
Сенсация в Лиге Конференций: «Олимпиакос» обыграл «Астон Виллу» в первом матче ½ финала
Отправлено: 06.05.24 - 17:51
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Параллельно с матчами плей-офф Лиги Европы состоялись полуфинальные поединки Лиги Конференций. Особого внимания заслуживало противостояние «Астон Виллы» и «Олимпиакоса» в Англии, и результат этой встречи удивил многих.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38069
Re: Сенсация в Лиге Конференций: «Олимпиакос» обыграл «Астон...
Отправлено: 06.05.24 - 17:51
#1
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Блин, как то от футбола далек стал, многое упустил, и почему..
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