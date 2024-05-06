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≡ Жаслан Мадиев назначен министром цифрового развития
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49140
Жаслан Мадиев назначен министром цифрового развития
Отправлено: 06.05.24 - 17:48
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Указом Главы государства на должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности назначен Жаслан Мадиев. Кандидатура Жаслана Мадиева была согласована на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38069
Re: Жаслан Мадиев назначен министром цифрового развития
Отправлено: 06.05.24 - 17:48
#1
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Неплохой человек с команды Назарбаева.
По моему мы залетели в нищету из за него?
Мы это Казахстан..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38069
Re: Жаслан Мадиев назначен министром цифрового развития
Отправлено: 06.05.24 - 17:49
#2
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Цитата:
первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана;


А теперь нас всех, кого эта команда обкрадывала, запустят вероятно в космос и оцифруют?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23080
Re: Жаслан Мадиев назначен министром цифрового развития
Отправлено: 06.05.24 - 18:34
#3
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Капец он столько мест работы успел сменить, профессионал видимо. Годик посидит и опять на повышение? 8-)
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