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Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется ли обновлять документы
Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется ли обновлять документы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49140
Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется ли обновлять документы
Отправлено: 06.05.24 - 09:33
В МВД прокомментировали грядущие изменения в дизайне удостоверений личности. В частности, там ответили на вопрос, придется ли казахстанцам получать новые документы.
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Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.10.23
- Сообщений:
- 1
Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...
Отправлено: 06.05.24 - 09:33
еще бы в водительское удостоверение добавили дату выдачи первых прав, чтобы был виден стаж вождения
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15769
Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...
Отправлено: 06.05.24 - 09:50
чет не пойму
зачем в удостоверяющем личность документе где прямо прописано что это документ республики Казахстан прописывать гражданство?
у нас же для россиян вроде красные удэхи есть кто по внж тут живет
и про пол странно
в удостоверении есть фото, имя
например иванов иван иваныч и фотка мужика
что по этим данным не понятно что это мужчина?
зачем в удостоверяющем личность документе где прямо прописано что это документ республики Казахстан прописывать гражданство?
у нас же для россиян вроде красные удэхи есть кто по внж тут живет
и про пол странно
в удостоверении есть фото, имя
например иванов иван иваныч и фотка мужика
что по этим данным не понятно что это мужчина?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1491
Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...
Отправлено: 06.05.24 - 10:07
сразу с новым гербом?
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 743
Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...
Отправлено: 06.05.24 - 10:29
Пол зашит в структуре ИИНа.
Бред очередной от законотворцев.
Бред очередной от законотворцев.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1315
Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...
Отправлено: 06.05.24 - 10:33
Читал я этот документ.
Абсолютно бессмысленный. Не понятно, зачем это кому-то нужно?
Бурную деятельность изобразить?
Абсолютно бессмысленный. Не понятно, зачем это кому-то нужно?
Бурную деятельность изобразить?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6869
Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...
Отправлено: 06.05.24 - 10:48
Пол надо обязательно указывать. Помню,раньше проводники проверяли билеты и попутно смотрели удошки. Ехали на первый взгляд девушка с парнем,а оказалось две девушки. Было очень неловко,когда проводник просит *парня" получить белье, так и говорит: пусть ваш парень получит белье. А та давай возмущаться,тогда проводник тоже такой же агрессивный: откуда я знаю, одевайтесь как баба!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23080
Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется ли обновлять документы
Отправлено: 06.05.24 - 10:59
Цитата:
Дата выдачи не имеет ничего общего со стажем вождения, надеюсь, понятно, почему.
Наша Маша:
еще бы в водительское удостоверение добавили дату выдачи первых прав, чтобы был виден стаж вождения
еще бы в водительское удостоверение добавили дату выдачи первых прав, чтобы был виден стаж вождения
Дата выдачи не имеет ничего общего со стажем вождения, надеюсь, понятно, почему.
Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...
Отправлено: 06.05.24 - 17:16
Цитата:
Экзамеционая карта нужна например при замене
гражданства. У многих она не сохранилась. Трудности происходят например при замене прав КЗ на РФ. Но! Коррупция живёт везде. И в РФ тоже.
maxsaf:
Дата выдачи не имеет ничего общего со стажем вождения, надеюсь, понятно, почему.
Дата выдачи не имеет ничего общего со стажем вождения, надеюсь, понятно, почему.
Экзамеционая карта нужна например при замене
гражданства. У многих она не сохранилась. Трудности происходят например при замене прав КЗ на РФ. Но! Коррупция живёт везде. И в РФ тоже.
Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется ли обновлять документы
Отправлено: 06.05.24 - 17:22
Цитата:
maxsaf:Поэтому чел и имеет ввиду что б в правах уже было указано дата выдачи первых. Потом вторых, третьих. Так легче будет потом их заменять на любые права в любой стране.
Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...
Отправлено: 06.05.24 - 17:40
Цитата:
Тут конечно не понятно. Это походу или выдумали или нацпаты температурят. Удостоверение изначально казахстанское. какие ещё нужны надписи.
граждан возникают вопросы, они отправляли обращения по поводу того, почему в наших удостоверениях нет данных о гражданстве
Тут конечно не понятно. Это походу или выдумали или нацпаты температурят. Удостоверение изначально казахстанское. какие ещё нужны надписи.
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