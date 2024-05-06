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≡ Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется ли обновлять документы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49140
Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется ли обновлять документы
Отправлено: 06.05.24 - 09:33
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В МВД прокомментировали грядущие изменения в дизайне удостоверений личности. В частности, там ответили на вопрос, придется ли казахстанцам получать новые документы.
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Н
§ Наша Маша
(Пользователи)
Регистрация:
17.10.23
Сообщений:
1
Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...
Отправлено: 06.05.24 - 09:33
#1
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еще бы в водительское удостоверение добавили дату выдачи первых прав, чтобы был виден стаж вождения
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15769
Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...
Отправлено: 06.05.24 - 09:50
#2
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чет не пойму
зачем в удостоверяющем личность документе где прямо прописано что это документ республики Казахстан прописывать гражданство?
у нас же для россиян вроде красные удэхи есть кто по внж тут живет

и про пол странно
в удостоверении есть фото, имя
например иванов иван иваныч и фотка мужика
что по этим данным не понятно что это мужчина?
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1491
Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...
Отправлено: 06.05.24 - 10:07
#3
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сразу с новым гербом?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
743
Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...
Отправлено: 06.05.24 - 10:29
#4
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Пол зашит в структуре ИИНа.
Бред очередной от законотворцев.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1315
Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...
Отправлено: 06.05.24 - 10:33
#5
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Читал я этот документ.
Абсолютно бессмысленный. Не понятно, зачем это кому-то нужно?
Бурную деятельность изобразить?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6869
Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...
Отправлено: 06.05.24 - 10:48
#6
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Пол надо обязательно указывать. Помню,раньше проводники проверяли билеты и попутно смотрели удошки. Ехали на первый взгляд девушка с парнем,а оказалось две девушки. Было очень неловко,когда проводник просит *парня" получить белье, так и говорит: пусть ваш парень получит белье. А та давай возмущаться,тогда проводник тоже такой же агрессивный: откуда я знаю, одевайтесь как баба!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23080
Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется ли обновлять документы
Отправлено: 06.05.24 - 10:59
#7
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Цитата:
Наша Маша:
еще бы в водительское удостоверение добавили дату выдачи первых прав, чтобы был виден стаж вождения

Дата выдачи не имеет ничего общего со стажем вождения, надеюсь, понятно, почему.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14725
Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...
Отправлено: 06.05.24 - 17:16
#8
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Цитата:
maxsaf:
Дата выдачи не имеет ничего общего со стажем вождения, надеюсь, понятно, почему.

Экзамеционая карта нужна например при замене
гражданства. У многих она не сохранилась. Трудности происходят например при замене прав КЗ на РФ. Но! Коррупция живёт везде. И в РФ тоже.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14725
Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется ли обновлять документы
Отправлено: 06.05.24 - 17:22
#9
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Цитата:
maxsaf:
Поэтому чел и имеет ввиду что б в правах уже было указано дата выдачи первых. Потом вторых, третьих. Так легче будет потом их заменять на любые права в любой стране.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14725
Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...
Отправлено: 06.05.24 - 17:40
#10
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Цитата:
граждан возникают вопросы, они отправляли обращения по поводу того, почему в наших удостоверениях нет данных о гражданстве

Тут конечно не понятно. Это походу или выдумали или нацпаты температурят. Удостоверение изначально казахстанское. какие ещё нужны надписи.
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