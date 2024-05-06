НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дома для пострадавших от паводка в Костанае обещают построить за три месяца
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49137
Дома для пострадавших от паводка в Костанае обещают построить за три месяца
Отправлено: 06.05.24 - 13:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Что касается паводковой ситуации, работа ещё идет, но я хотел бы проинформировать - у нас из 169 домов аварийными признаны 96, - сказал Марат Жундубаев. - Сейчас с ними работает комиссия. 72 человека уже приняты.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1826
Re: Дома для пострадавших от паводка в Костанае обещают...
Отправлено: 06.05.24 - 13:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Он подтвердил, что новые дома будут строить в микрорайоне Кунай

Источник:

А цыган можно ещё дальше от города расселить? Всё равно от них толку нет, либо попрошайничают либо наркотики..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS