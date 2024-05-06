Отправлено: - 10:59

Наша Маша:

еще бы в водительское удостоверение добавили дату выдачи первых прав, чтобы был виден стаж вождения

Цитата:Дата выдачи не имеет ничего общего со стажем вождения, надеюсь, понятно, почему.