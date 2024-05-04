Отправлено: - 23:50

сайлау курманов:

Но,я жутко не переношу алчных людей и однажды опубликую всех вымогателей, при нынешних условиях распространений информации это будет бомбой!

Цитата:....к этому надо подойти ответственно чтоб затем всё это назовём ненавредило тебе и твоей семье...время то какое..