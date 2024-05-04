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Больше 6 млн тенге штрафа и запрет на занятие госдолжностей - Приговор по делу экс-бухгалтера ветстанции вынесли в суде Костаная
Больше 6 млн тенге штрафа и запрет на занятие госдолжностей - Приговор по делу экс-бухгалтера ветстанции вынесли в суде Костаная
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