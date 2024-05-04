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≡ Больше 6 млн тенге штрафа и запрет на занятие госдолжностей - Приговор по делу экс-бухгалтера ветстанции вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49134
Больше 6 млн тенге штрафа и запрет на занятие госдолжностей - Приговор по делу экс-бухгалтера ветстанции вынесли в суде Костаная
Отправлено: 04.05.24 - 13:24
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Уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера ветеринарной станции Костанайского района Данияра КЫСТАУБАЕВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 2 мая.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6869
Re: Больше 6 млн тенге штрафа и запрет на занятие госдолжностей...
Отправлено: 04.05.24 - 13:24
#1
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Альжариков отказался, тогда Кыстаубаев пригрозил
Я склонен верить этой версии, потому что она правдоподобна. По долгу работы с таким положением сталкивался не редко, чиновники не скрывали свои аппетиты и в наглую требовали платить за ту или другую услугу. Но,я жутко не переношу алчных людей и однажды опубликую всех вымогателей, при нынешних условиях распространений информации это будет бомбой!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1184
Re: Больше 6 млн тенге штрафа и запрет на занятие госдолжностей...
Отправлено: 04.05.24 - 23:50
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Но,я жутко не переношу алчных людей и однажды опубликую всех вымогателей, при нынешних условиях распространений информации это будет бомбой!


....к этому надо подойти ответственно чтоб затем всё это назовём ненавредило тебе и твоей семье...время то какое..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6869
Больше 6 млн тенге штрафа и запрет на занятие госдолжностей - Приговор по делу экс-бухгалтера ветстанции вынесли в суде Костаная
Отправлено: 06.05.24 - 10:50
#3
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Угроза что ли?
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