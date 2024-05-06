Re: Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется...

Отправлено: - 09:50

чет не пойму

зачем в удостоверяющем личность документе где прямо прописано что это документ республики Казахстан прописывать гражданство?

у нас же для россиян вроде красные удэхи есть кто по внж тут живет



и про пол странно

в удостоверении есть фото, имя

например иванов иван иваныч и фотка мужика

что по этим данным не понятно что это мужчина?