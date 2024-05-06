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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.05.24 - 00:43
#6211
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Цитата:
Vit:
А че ваще случилось? Марикджан ты же там был наверно краем ухо слышал. Ведь по фото он еще мужчина а не пенс. Жить да жить. Вопрос не для того что б кости перемывать. Вопрос на будущее что б понять от чего нужно беречь себя. Язва, онкология, сердце.. Чем болел.

Не видел твой вопрос, сам хожу весь день об этом думаю. Тем более последнее его сообщение настораживает. :oops:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14717
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.05.24 - 01:59
#6212
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Цитата:
maxsaf:
Быстро пробежался по коментам. Он не только последние коменты. Там штук 20 где-то. А мы не услышали. Не увидели. Он как будто с нами прощался. Прости нас Алекс.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4722
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.05.24 - 06:10
#6213
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Абайка Вы мне напоминаете знакомых астанчан, которые всегда всё знают про подковерные игры, но никогда об этом не скажут, уверенные, что все об этом должны сами знать.Я же что вижу то и говорю.Если Вы не заметили, Пивоваров в России иноагент и с НТВ ушел лет 20 назад.А учить меня не надо, я как нибудь сам поучусь, тому что мне нужно
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4722
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.05.24 - 06:15
#6214
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Я смотрю иногда Бильд, часто приглашают Сатпаева, смотрю некоторые материалы Орды, никакой про властной пропаганды не заметил от слова совсем, но Вы же у нас всё и про всех знаете, как то высказывались про Даригу и Сатпаева, вот только ничего там не вяжется, человек может общаться хоть с руководителем АП, и быть в оппозиции. А тот кто это не понимает опускается на уровень слухов, лишь бы доказать свою значимость.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4722
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.05.24 - 06:27
#6215
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Знаете Максаф, мы с Абайкой совершенно разные, где-то мнения сходятся , например в неприятии агрессии России против Украины, что касается внутренних, казахстанских дел мы скорее антагонисты. Но это и хорошо, если бы все имели одну точку зрения было бы неинтересно жить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.05.24 - 07:14
#6216
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Цитата:
Vit:
ваще случилось? Марикджан ты же там был наверно

Не знаю, этично или нет говорить, спроси лучше там у них в личке.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.05.24 - 07:15
#6217
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Цитата:
maxsaf:
Тем более последнее его сообщение настораживает

Он заранее ничего не знал, и никто не знал.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.05.24 - 08:51
#6218
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Цитата:
saba:
Абайка Вы мне напоминаете знакомых астанчан, которые всегда всё знают про подковерные игры, но никогда об этом не скажут, уверенные, что все об этом должны сами знать

Абайка как раз таки вполне может быть одним из тех, кто знает, и даже быть приближенным к тем "игрокам". Он здесь не просто так.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.05.24 - 09:05
#6219
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Цитата:
abaika95: Мы про тебя все знаем

Это Абайка написал про Алекса

Цитата:
abaika95:
я до конца думал что за него сидит более молодой чувак

В твою задачу входило убедиться, что он тот, кто он есть?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.05.24 - 09:06
#6220
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Цитата:
111:
Он заранее ничего не знал, и никто не знал.

Так можно разве что про ДТП сказать. Это ведь не было ДТП, так?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15769
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.05.24 - 09:45
#6221
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Цитата:
saba:
Абайка Вы мне напоминаете знакомых астанчан, которые всегда всё знают про подковерные игры, но никогда об этом не скажут, уверенные, что все об этом должны сами знать.

ну как бы для них это на поверхности понимать что и откуда выходит
Цитата:
saba:
Пивоваров в России иноагент и с НТВ ушел лет 20 назад.

с нтв ушел в 13 году пришел на стс потом на первый канал
все это государственные сми принадлежащие олигархам друзьям путина
статус иноагента не означает что человек не работает на власть
иначе бы все сразу палились
собчак, пивоваров, соболев иноагенты (последний кстати уже вышел из статуса на чем сразу спалился) и все они пропихивают кремлевские наративы под видом либеральной повестки

ведь не дураки же сидят в АП делать ставку в пропаганде только на соловьева и кисилева которых уже никто не воспринимает
как работать с более умной аудиторией? вот так пропихивать им под видом оппозиции таких же кисилевых
Цитата:
saba:
часто приглашают Сатпаева, смотрю некоторые материалы Орды, никакой про властной пропаганды не заметил от слова совсем,

провластная пропаганда в том что они не критикуют власть а подыгрывают ей легализуя все решения акорды
это давний прием-заболтать любое решение президента под видом что в целом никто не против его действий но есть мелкие нюансы которые якобы решаемы
никто бы не позволит сатпаеву сидеть и с умным видом на всех каналах рассуждать о власти неся околесицу бессмысленную
(сатпаев сильно переоценён и ничего толком не умеет)
а все эти новые издания типа орды, айрана итд которые возникли хрен пойми когда и откуда (и кем финансируются) прямо курируются либо кнб либо ап и через них пропихиваются темы которые на хабаре бы не зашли


Цитата:
maxsaf:
Абайка как раз таки вполне может быть одним из тех, кто знает, и даже быть приближенным к тем "игрокам"

не знаю и не приближен
просто читаю много
поэтому зрю в корень
Цитата:
maxsaf:
Он здесь не просто так.

нет, я здесь просто так
Цитата:
maxsaf:
Это Абайка написал про Алекса

да и про тебя мы тоже очень много знаем)Цитата:
maxsaf:
В твою задачу входило убедиться, что он тот, кто он есть?

в мою задачу входило уесть оппонента и поржать
поэтому я полез посмотреть че за чувак сидит троллит
оказалось что это дед чему я до конца не верил
думал внук за него сидит Цитата:
Vit:
Не увидели. Он как будто с нами прощался.

не как будто а прямо попрощался
сказал что все что хотел сказать-сказал.пока
никто значения тогда этому не придал

в особенности о его рассуждениях что наша газета превращается в новую газету)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.05.24 - 10:13
#6222
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Цитата:
maxsaf:
Так можно разве что про ДТП сказать. Это ведь не было ДТП, так?

Не ДТП, но непредвиденное.
Можно сказать так наверно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.05.24 - 10:14
#6223
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В смысле это не какая то болезнь там, не ожидание чего то, это внезапно вот.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.05.24 - 10:19
#6224
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Цитата:
abaika95:
особенности о его рассуждениях что наша газета превращается в новую газету)

Старички стареют, молодые приходят.
Законы делаются жестче.
От всего зависит.
А мы остаемся все теми же, что и в 2006-8 годах, когда массово покупали компы в Комтеко, и залазили на всякие форумы, порно, антивирусы и гоняли балду там сутками..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.05.24 - 10:43
#6225
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Цитата:
abaika95:
да и про тебя мы тоже очень много знаем)

Помогло?
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