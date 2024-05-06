Отправлено: - 09:45

saba:

Абайка Вы мне напоминаете знакомых астанчан, которые всегда всё знают про подковерные игры, но никогда об этом не скажут, уверенные, что все об этом должны сами знать.

saba:

Пивоваров в России иноагент и с НТВ ушел лет 20 назад.

saba:

часто приглашают Сатпаева, смотрю некоторые материалы Орды, никакой про властной пропаганды не заметил от слова совсем,

maxsaf:

Абайка как раз таки вполне может быть одним из тех, кто знает, и даже быть приближенным к тем "игрокам"

maxsaf:

Он здесь не просто так.

maxsaf:

Это Абайка написал про Алекса

maxsaf:

В твою задачу входило убедиться, что он тот, кто он есть?

Vit:

Не увидели. Он как будто с нами прощался.

Цитата:ну как бы для них это на поверхности понимать что и откуда выходитЦитата:с нтв ушел в 13 году пришел на стс потом на первый каналвсе это государственные сми принадлежащие олигархам друзьям путинастатус иноагента не означает что человек не работает на властьиначе бы все сразу палилисьсобчак, пивоваров, соболев иноагенты (последний кстати уже вышел из статуса на чем сразу спалился) и все они пропихивают кремлевские наративы под видом либеральной повесткиведь не дураки же сидят в АП делать ставку в пропаганде только на соловьева и кисилева которых уже никто не воспринимаеткак работать с более умной аудиторией? вот так пропихивать им под видом оппозиции таких же кисилевыхЦитата:провластная пропаганда в том что они не критикуют власть а подыгрывают ей легализуя все решения акордыэто давний прием-заболтать любое решение президента под видом что в целом никто не против его действий но есть мелкие нюансы которые якобы решаемыникто бы не позволит сатпаеву сидеть и с умным видом на всех каналах рассуждать о власти неся околесицу бессмысленную(сатпаев сильно переоценён и ничего толком не умеет)а все эти новые издания типа орды, айрана итд которые возникли хрен пойми когда и откуда (и кем финансируются) прямо курируются либо кнб либо ап и через них пропихиваются темы которые на хабаре бы не зашлиЦитата:не знаю и не приближенпросто читаю многопоэтому зрю в кореньЦитата:нет, я здесь просто такЦитата:да и про тебя мы тоже очень много знаем)Цитата:в мою задачу входило уесть оппонента и поржатьпоэтому я полез посмотреть че за чувак сидит троллитоказалось что это дед чему я до конца не верилдумал внук за него сидит Цитата:не как будто а прямо попрощалсясказал что все что хотел сказать-сказал.поканикто значения тогда этому не придалв особенности о его рассуждениях что наша газета превращается в новую газету)