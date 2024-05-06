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≡ Николай ВОРОНИН: Неожиданный поворот
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49133
Николай ВОРОНИН: Неожиданный поворот
Отправлено: 06.05.24 - 00:07
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Оказывается, весенний паводок 2024 года, нанесший огромный ущерб стране, - это благо. Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ на XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана прямо заявил, что нынешнее беспрецедентное наводнение окажет положительное влияние на страну.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4449
Re: Николай ВОРОНИН: Неожиданный поворот
Отправлено: 06.05.24 - 00:07
#1
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По-моему, статья из разряда "Обо всём и ни о чём"...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15769
Re: Николай ВОРОНИН: Неожиданный поворот
Отправлено: 06.05.24 - 09:59
#2
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Цитата:
bgb:
По-моему, статья из разряда "Обо всём и ни о чём"...

это давно уже так от этого автора
взял две темы и нет каждую раскрыть по отдельности в разных статьях
объединил и вбросил
читайте кашу
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