Отправлено: - 09:59

bgb:

По-моему, статья из разряда "Обо всём и ни о чём"...

Цитата:это давно уже так от этого авторавзял две темы и нет каждую раскрыть по отдельности в разных статьяхобъединил и вбросилчитайте кашу