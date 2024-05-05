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≡ «Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49133
«Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
Отправлено: 05.05.24 - 11:54
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Несколько дней подряд в палате предпринимателей Костанайской области собирались предприниматели для «мозгового штурма». Пытались при всей разности проблем, которые принес им паводок, выработать общие предложения для внесения в уже принятые правила возмещения имущественных потерь. Министерство национальной экономики предложило этот вариант взаимодействия.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38059
«Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
Отправлено: 05.05.24 - 16:05
#15
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Цитата:
abaika95:
Как тот мужик из прошлой публикации НГ Говорит что дача для него сезонное жилье до осени Фазенда такая а сам он живёт в городе Оплатите ему его дачу

Ну был же случай, дача сгорела и им аким дал трехкомнатную зату, это когда пасан малой спас там кого то, у нас на дачах.
Отодвинули кого то в очереди

[Исправлено: 111, 05.05.2024 - 17:06]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4722
Re: «Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от...
Отправлено: 05.05.24 - 18:53
#16
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Цитата:
Vit:
Там строили в 50 - 60 годах. Когда небыло затопления

На месте Солнечного был яблоневый сад плодоовощного совхоза "Мичуринский",подтопления не было там лет 30-40,но всё равно в пойме Тобола, можно было бы энную сумму каждый год на страховку выделять,только не закладывая её в цену.А то у нас предприниматели привыкли все свои проблемы перекладывать на потребителей,это твой риск и решать проблему ты должен за свой счёт.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1233
Re: «Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от...
Отправлено: 05.05.24 - 21:26
#17
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Цитата:
abaika95:
С какого хера? Хочу я спросит

В этот раз категорически поддерживаю Абайку! И я тоже самое хотел бы спросить!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15769
Re: «Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от...
Отправлено: 06.05.24 - 09:57
#18
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Цитата:
111:
Ну был же случай, дача сгорела и им аким дал трехкомнатную зату, это когда пасан малой спас там кого то, у нас на дачах. Отодвинули кого то в очереди

это чистой воды пиар
пацан спас (потом оказывается не спас)
Акимату надо было както попиарится на этом
там вроде машину же подарили нет?
еще все ныли, почему ни хату?
люди тоже интересные такие
запросто так, сирота в очереди стоит а ему говорят постой еще 3 года
тут у нас народ требует хату мелкому пацану подарить
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