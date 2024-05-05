Отправлено: - 21:47

saba:

Вы до конца смотрели? Он же говорит , каждый выводы делает сам. Что за манера уничижительно говорить о всех! Не нравится, можете просто не смотреть и потом из провластных там только депутат Никита Шувалов

saba:

, я бы не сказал , что Орда или Сатпаев

dvb:

Земля тебе пухом, Александр. Один из немногих достойных людей на этом форуме, никогда здесь миллион по рублю не разменивал

Цитата:Я до конца смотрелумейте зрить в кореньс чего провластный пивоваров который всю жизнь работал на путинском нтв будет снимать просто так что то?это пропагандист приехал по заказу наших же ПРОПАГАНДИСТОВЦитата:ойну вам значит еще учиться и учитьсяЦитата:я до конца думал что за него сидит более молодой чувак который красиво бреет на виражах с аргументамине мог поверить что именно этот дядька старый за мониторомну не складывалось психофилологическое с внешним обликомпытался учиться у него на первых порахдо сих пор не научился и уже некому тут на форуме научитьон умел двумя фразами сложить аргумент так что потом сидишь и думаешь как ответитьзлой сидел на негоа он дальше клепает удар за ударомпри жизни не успел ему сказать что уважал его за этодумал время есть, да и стремно че я буду тут "противнику" тут в уважениях распинатьсязаклюют же троллиа оно вон как вышлону алекс_60 для меня в публицистике (а коменты это та же публицистика нас вон к газете печатают) много чего далотказывать ему в этом смысла нетучился у него язвительному и провокативному мастерствунезнаю как для других для меня это до сих пор большая потеря