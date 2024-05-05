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≡ Когда ремонт для больницы хуже паводка. «Областная детская», - произносишь эти два слова и все понимают, что ничего не понимают
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49132
Когда ремонт для больницы хуже паводка. «Областная детская», - произносишь эти два слова и все понимают, что ничего не понимают
Отправлено: 05.05.24 - 21:37
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Невозможно в здравом уме поверить в существование объективных причин такой силы, что с 2020 года не дают отремонтировать единственное в своем роде учреждение здравоохранения. Недавно блеснула надежда - в дело вмешался аким области. Но тем сокрушительнее оказалось разочарование.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
155
Re: Когда ремонт для больницы хуже паводка. «Областная детская»,...
Отправлено: 05.05.24 - 21:37
#1
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Хамитову нужно попасть на прием к Президенту РК! Без пинка движения не будет!
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
381
Re: Когда ремонт для больницы хуже паводка. «Областная детская»,...
Отправлено: 05.05.24 - 22:44
#2
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Всё понятно, что ничего не понятно.
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