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Когда ремонт для больницы хуже паводка. «Областная детская», - произносишь эти два слова и все понимают, что ничего не понимают
Когда ремонт для больницы хуже паводка. «Областная детская», - произносишь эти два слова и все понимают, что ничего не понимают
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