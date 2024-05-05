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≡ Черный вопрос города Рудного. Пыль с металлическими свойствами со склада ССГПО продолжает оседать во дворах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49131
Черный вопрос города Рудного. Пыль с металлическими свойствами со склада ССГПО продолжает оседать во дворах
Отправлено: 05.05.24 - 14:40
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Ровно год назад «НГ» рассказывала о жалобах жителей Рудного на черный снег. Тогда мы опытным путем доказывали, что пыль, которая оседает в огородах и на подоконниках, имеет свойство примагничиваться, а ее источник - склад окатышей ССГПО. В августе 2023-го на предприятии признали проблему и даже обсудили пути ее решения. Но, как показывает практика, весной 2024-го ситуация, вероятно, только усугубилась.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14716
Re: Черный вопрос города Рудного. Пыль с металлическими...
Отправлено: 05.05.24 - 14:40
#1
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Согласен. Нужно декомунизировать . Помню Караганда пол города в чёрных глазах ходили. Нужно не бизнесом заниматься а строить больше магнитов и астыкжанов. Верной дорогой идём товарищи.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1314
Черный вопрос города Рудного. Пыль с металлическими свойствами со склада ССГПО продолжает оседать во дворах
Отправлено: 05.05.24 - 15:09
#2
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Деревья не помогут. Пыль они задерживать не будут и сами просто погибнут.
Единственный вариант - перенос склада.

[Исправлено: Skeptic, 05.05.2024 - 16:12]
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
47
Re: Черный вопрос города Рудного. Пыль с металлическими...
Отправлено: 05.05.24 - 17:20
#3
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ничего никуда переносить не нужно! есть современные технологии погрузки таких продуктов, но они требуют значитьльных вложений! А колбаса для хозяина наиважнее чем здоровье Рудничан. А где интересно наши зелёненькие? И не простые, а активные, готовые хоть сейчас в бой! Походы памперся закончились... :-P
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Ж
§ Жили-были
(Пользователи)
Регистрация:
27.04.22
Сообщений:
16
Re: Черный вопрос города Рудного. Пыль с металлическими...
Отправлено: 05.05.24 - 21:28
#4
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Когда вопрос касается ССГПО,все рудненские экоактивисты, типа Фролова и еже с ним, становятся наблюдателями. Кошмарить комерцев не так накладно и от кормушки не отодвинут. А эти ребята могут не нужные проблемы создать.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
155
Re: Черный вопрос города Рудного. Пыль с металлическими...
Отправлено: 05.05.24 - 21:46
#5
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Интересы народа в Костанайской области защищают по закону только представительные органы, в нашем случае Костанайский областной маслихат! Напишите именно туда для принятия мер, пусть проснутся, ведь мы в Слышащем и Справедливом Казахстане. А дальше только Премьер, а потом Президенту!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1314
Re: Черный вопрос города Рудного. Пыль с металлическими...
Отправлено: 05.05.24 - 22:09
#6
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Цитата:
абике:
Костанайский областной маслихат

Вы это серьёзно? :-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1314
Re: Черный вопрос города Рудного. Пыль с металлическими...
Отправлено: 05.05.24 - 22:10
#7
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Цитата:
Жили-были:
становятся наблюдателями

Ух ты ж... :-o
Вся надежда на вас! :-) Вперёд!
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
381
Re: Черный вопрос города Рудного. Пыль с металлическими...
Отправлено: 05.05.24 - 22:33
#8
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Нужна промышленная пылеуловительная установка. Думаю таких придумано навалом. Даже можно сделать передвижную. Вопрос наверно в деньгах. Так можно замутить что-нить попроще, неужели ИТР не решат.
Раньше в советское время вопрос так не стоял - город был подальше и объемы производства поменьше. Отгрузка шла по плану...
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