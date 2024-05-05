Всех с праздником ,а Алексу земля пухом! Марик, а ты поступил не по мужски даже. а просто по человечески, я бы тоже пошёл, но у нас на работе аврал, работаем сутки через сутки, только пришёл вот с работы.
Очень рекомендую тем кто уехал да и нашим тоже фильм Пивоварова про Казахстан.Есть на ютубе, программа Редакция про Казахстан, кажется "Чем живет и дышит Казахстан ближайший сосед России". Там есть про всё и про коррупцию и про Токаева и про язык и про Голодомор, про бората, про Ирину Кайратовну, исламизацию и т.д. даже про Бишимбаева есть. Никаких охов и ахов. предельно объективно, ну с учётом разных мнений людей с которыми оно встречался, конечно субъективный тоже, очень мне понравилось. Единственно фильм очень долгий,но интересный.даже для меня живущего здесь. Максаф посмотрите,будет более информативно, чем смотреть всякие языковые патрули.
111: alex_60: Александр Батанов умер 02.05.2024 года.
Земля тебе пухом, Александр. Один из немногих достойных людей на этом форуме, никогда здесь миллион по рублю не разменивал. Мои соболезнования его родным и близким. Почему то лучшие всегда уходят первыми. Несправедливо это..
abaika95: Набрал себе в спикеры всех провластных говорящих голов и сразу спалился
Вы до конца смотрели? Он же говорит , каждый выводы делает сам. Что за манера уничижительно говорить о всех! Не нравится, можете просто не смотреть и потом из провластных там только депутат Никита Шувалов, я бы не сказал , что Орда или Сатпаев сейчас провластные. Чем фильм и отличается от Вашего поста, что там не навязывают какого то мнения,ещё раз повторю каждый выводы делает сам
saba: Вы до конца смотрели? Он же говорит , каждый выводы делает сам. Что за манера уничижительно говорить о всех! Не нравится, можете просто не смотреть и потом из провластных там только депутат Никита Шувалов
Я до конца смотрел умейте зрить в корень с чего провластный пивоваров который всю жизнь работал на путинском нтв будет снимать просто так что то? это пропагандист приехал по заказу наших же ПРОПАГАНДИСТОВ Цитата:
saba: , я бы не сказал , что Орда или Сатпаев
ой ну вам значит еще учиться и учиться Цитата:
dvb: Земля тебе пухом, Александр. Один из немногих достойных людей на этом форуме, никогда здесь миллион по рублю не разменивал
я до конца думал что за него сидит более молодой чувак который красиво бреет на виражах с аргументами не мог поверить что именно этот дядька старый за монитором ну не складывалось психофилологическое с внешним обликом
пытался учиться у него на первых порах до сих пор не научился и уже некому тут на форуме научить он умел двумя фразами сложить аргумент так что потом сидишь и думаешь как ответить злой сидел на него а он дальше клепает удар за ударом при жизни не успел ему сказать что уважал его за это думал время есть, да и стремно че я буду тут "противнику" тут в уважениях распинаться заклюют же тролли а оно вон как вышло
ну алекс_60 для меня в публицистике (а коменты это та же публицистика нас вон к газете печатают) много чего дал отказывать ему в этом смысла нет учился у него язвительному и провокативному мастерству
незнаю как для других для меня это до сих пор большая потеря
до сих пор не понимаю как страна которая сняла по сути оскоровский киношедевр могла вернутся к нему же в жизни? сейчас пересмотрел это шедевр просо даже в формате киноязыка снято гениально американские драмы и вестерны рядом не стоят
А че ваще случилось? Марикджан ты же там был наверно краем ухо слышал. Ведь по фото он еще мужчина а не пенс. Жить да жить. Вопрос не для того что б кости перемывать. Вопрос на будущее что б понять от чего нужно беречь себя. Язва, онкология, сердце.. Чем болел.
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