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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38054
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 03:30
#6196
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Моя жена говорит за их маму, а, за жену Алекса,какая она все таки хорошая, блин, это круто, я потом взглянул в глаза ее, а там любовь, блин, мне бы такое на старости лет..
И моя жена увидела это
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4719
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 09:20
#6197
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Всех с праздником ,а Алексу земля пухом! Марик, а ты поступил не по мужски даже. а просто по человечески, я бы тоже пошёл, но у нас на работе аврал, работаем сутки через сутки, только пришёл вот с работы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4719
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 11:28
#6198
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Очень рекомендую тем кто уехал да и нашим тоже фильм Пивоварова про Казахстан.Есть на ютубе, программа Редакция про Казахстан, кажется "Чем живет и дышит Казахстан ближайший сосед России". Там есть про всё и про коррупцию и про Токаева и про язык и про Голодомор, про бората, про Ирину Кайратовну, исламизацию и т.д. даже про Бишимбаева есть. Никаких охов и ахов. предельно объективно, ну с учётом разных мнений людей с которыми оно встречался, конечно субъективный тоже, очень мне понравилось. Единственно фильм очень долгий,но интересный.даже для меня живущего здесь. Максаф посмотрите,будет более информативно, чем смотреть всякие языковые патрули.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15765
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 11:59
#6199
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Цитата:
saba:
Очень рекомендую тем кто уехал да и нашим тоже фильм Пивоварова про Казахстан.Есть на ютубе, программа Редакция про Казахстан, кажется "Чем живет и дышит Казахстан ближайший сосед России

Ага по мнению пивоварова Казахстан дышит делом бишенбаева, Ириной кайратовной и курсами казахского языка
Набрал себе в спикеры всех провластных говорящих голов и сразу спалился

Видно же что этот фильм заказ властей
Пивоваров, Собчак приехала
Завтра ещё кто-нибудь припрется
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
436
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 17:21
#6200
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Цитата:
111:
alex_60: Александр Батанов умер 02.05.2024 года.

Земля тебе пухом, Александр. Один из немногих достойных людей на этом форуме, никогда здесь миллион по рублю не разменивал. Мои соболезнования его родным и близким. Почему то лучшие всегда уходят первыми. Несправедливо это..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4719
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 18:45
#6201
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Цитата:
abaika95:
Набрал себе в спикеры всех провластных говорящих голов и сразу спалился

Вы до конца смотрели? Он же говорит , каждый выводы делает сам. Что за манера уничижительно говорить о всех! Не нравится, можете просто не смотреть и потом из провластных там только депутат Никита Шувалов, я бы не сказал , что Орда или Сатпаев сейчас провластные. Чем фильм и отличается от Вашего поста, что там не навязывают какого то мнения,ещё раз повторю каждый выводы делает сам
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23071
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 20:21
#6202
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Цитата:
saba:
Что за манера уничижительно говорить о всех!

Уже и до Сабы начинает доходить, кто есть кто
))
С такими друзьями и врагов не нужно :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23071
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 20:24
#6203
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Цитата:
saba:
Максаф посмотрите,будет более информативно, чем смотреть всякие языковые патрули.

Языковые патрули - я с ними знаком не по наслышке, сам к ним ездил, в самое их логово, как говорится. Я говорю не про тех чудиков, которых свои же гоняют, а про официальные, от власти. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23071
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 20:57
#6204
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Цитата:
saba:
Очень рекомендую тем кто уехал да и нашим тоже фильм Пивоварова про Казахстан.

Нашел, смотрю.

Цитата:
abaika95:
Завтра ещё кто-нибудь припрется

Готовишься встречать? ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15765
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 21:47
#6205
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Цитата:
saba:
Вы до конца смотрели? Он же говорит , каждый выводы делает сам. Что за манера уничижительно говорить о всех! Не нравится, можете просто не смотреть и потом из провластных там только депутат Никита Шувалов

Я до конца смотрел
умейте зрить в корень
с чего провластный пивоваров который всю жизнь работал на путинском нтв будет снимать просто так что то?
это пропагандист приехал по заказу наших же ПРОПАГАНДИСТОВ
Цитата:
saba:
, я бы не сказал , что Орда или Сатпаев

ой
ну вам значит еще учиться и учиться
Цитата:
dvb:
Земля тебе пухом, Александр. Один из немногих достойных людей на этом форуме, никогда здесь миллион по рублю не разменивал

я до конца думал что за него сидит более молодой чувак который красиво бреет на виражах с аргументами
не мог поверить что именно этот дядька старый за монитором
ну не складывалось психофилологическое с внешним обликом


пытался учиться у него на первых порах
до сих пор не научился и уже некому тут на форуме научить
он умел двумя фразами сложить аргумент так что потом сидишь и думаешь как ответить
злой сидел на него
а он дальше клепает удар за ударом
при жизни не успел ему сказать что уважал его за это
думал время есть, да и стремно че я буду тут "противнику" тут в уважениях распинаться
заклюют же тролли
а оно вон как вышло

ну алекс_60 для меня в публицистике (а коменты это та же публицистика нас вон к газете печатают) много чего дал
отказывать ему в этом смысла нет
учился у него язвительному и провокативному мастерству

незнаю как для других для меня это до сих пор большая потеря
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15765
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 21:50
#6206
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макс к слову я у тебя тоже учусь)
спасибо за опыт)

лучше поздно чем никогда признаться в этом
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15765
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 21:56
#6207
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до сих пор не понимаю как страна которая сняла по сути оскоровский киношедевр могла вернутся к нему же в жизни?
сейчас пересмотрел
это шедевр
просо даже в формате киноязыка снято гениально
американские драмы и вестерны рядом не стоят



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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23071
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 22:34
#6208
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Цитата:
abaika95:
это пропагандист приехал по заказу наших же ПРОПАГАНДИСТОВ

С каких пор у них общая повестка?)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14716
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 23:15
#6209
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Цитата:
111:
А че ваще случилось? Марикджан ты же там был наверно краем ухо слышал. Ведь по фото он еще мужчина а не пенс. Жить да жить. Вопрос не для того что б кости перемывать. Вопрос на будущее что б понять от чего нужно беречь себя. Язва, онкология, сердце.. Чем болел.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23071
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 23:17
#6210
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Цитата:
abaika95:
макс к слову я у тебя тоже учусь) спасибо за опыт) лучше поздно чем никогда признаться в этом

Это разве признание?)) Признанием буде когда ты скажешь: "Какой я был дурак, не послушал Макса, надо было барашков разводить, щас бы уже на крузаке катался, и новую Зеландию по экспорту обгонял" :lol:
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