Отправлено: - 16:05

abaika95:

Как тот мужик из прошлой публикации НГ Говорит что дача для него сезонное жилье до осени Фазенда такая а сам он живёт в городе Оплатите ему его дачу

[Исправлено: 111, 05.05.2024 - 17:06]

Цитата:Ну был же случай, дача сгорела и им аким дал трехкомнатную зату, это когда пасан малой спас там кого то, у нас на дачах.Отодвинули кого то в очереди