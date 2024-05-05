Отправлено: - 14:40

Ровно год назад «НГ» рассказывала о жалобах жителей Рудного на черный снег. Тогда мы опытным путем доказывали, что пыль, которая оседает в огородах и на подоконниках, имеет свойство примагничиваться, а ее источник - склад окатышей ССГПО. В августе 2023-го на предприятии признали проблему и даже обсудили пути ее решения. Но, как показывает практика, весной 2024-го ситуация, вероятно, только усугубилась.