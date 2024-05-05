Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
«Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49130
«Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
Отправлено: 05.05.24 - 11:54
Несколько дней подряд в палате предпринимателей Костанайской области собирались предприниматели для «мозгового штурма». Пытались при всей разности проблем, которые принес им паводок, выработать общие предложения для внесения в уже принятые правила возмещения имущественных потерь. Министерство национальной экономики предложило этот вариант взаимодействия.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15762
Re: «Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от...
Отправлено: 05.05.24 - 11:54
Цитата:
Лять
Чем дальше читал тем дальше глаза на лоб лезли
Не ну оборзели в край уже коммерсы
Тут у людей жилье затопило, государство оказывается виновато,оно впряглось с наших налогов им выплачивать компенсацию что по мне неправильно
А тут ещё олигархи требуют, дайте нам дайте нам
Причем деньги у них есть возместить потери но при условии что государство им потом вернёт эти бабки
А вы не охринели ли? Ваш бизнес ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ, вы на нем зарабатываете
У вас есть капитал
У вас должна быть страховка в банке
Возмещайте ущерб себе сами
Нет денег, ну пока тогда, значит у вас не получилось в бизнес идите в таксисты
Никто не обязан вам выплачивать компенсацию
Ещё мозговые штурмы устраивают, рассуждая кто им и сколько должен
Представляю в США после урагана Катрина бы собрались олигархи и начали бы требовать от государства восстановить их супермаркеты и отели
Их бы там на все полоски флага порвали местные жители которые потеряли жилье и которым Вашингтон прямо сказал
Ну раз не страховались в банках то наши полномочия всё
Там Орлеан за 20 лет до сих пор не восстановился до конца, люди в трейлерах живут
А предприниматели сейчас очень хотели бы именно этого - оперативного возмещения реального ущерба, нанесенного стихией, денег, чтобы можно было восстановить порушенную недвижимость, заменить унесенное или безнадежно испорченное водой оборудование.
Лять
Чем дальше читал тем дальше глаза на лоб лезли
Не ну оборзели в край уже коммерсы
Тут у людей жилье затопило, государство оказывается виновато,оно впряглось с наших налогов им выплачивать компенсацию что по мне неправильно
А тут ещё олигархи требуют, дайте нам дайте нам
Причем деньги у них есть возместить потери но при условии что государство им потом вернёт эти бабки
А вы не охринели ли? Ваш бизнес ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ, вы на нем зарабатываете
У вас есть капитал
У вас должна быть страховка в банке
Возмещайте ущерб себе сами
Нет денег, ну пока тогда, значит у вас не получилось в бизнес идите в таксисты
Никто не обязан вам выплачивать компенсацию
Ещё мозговые штурмы устраивают, рассуждая кто им и сколько должен
Представляю в США после урагана Катрина бы собрались олигархи и начали бы требовать от государства восстановить их супермаркеты и отели
Их бы там на все полоски флага порвали местные жители которые потеряли жилье и которым Вашингтон прямо сказал
Ну раз не страховались в банках то наши полномочия всё
Там Орлеан за 20 лет до сих пор не восстановился до конца, люди в трейлерах живут
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4717
Re: «Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от...
Отправлено: 05.05.24 - 12:04
Вот я почему то не слышу возмущённых голосов страховых компаний, которые должны были бы терпеть большие убытки в связи с огромным количеством страховых выплат. В связи с этим у меня вопрос, а был ли вообще застрахован весь этот бизнес. При чём тут государство?, если вы строили свои базы отдыха и вели свой бизнес в потенциально затопляемой территории? Ладно простые люди, у них нет привычки страховать своё имущество, хотя надо бы. Но бизнесмены это же экономически грамотные люди которые должны просчитывать все риски,не понимаю. Где нибудь в США государство и не подумало бы выплачивать компенсации,всё взяли бы на себя страховые компании. Хотя я может быть и не прав?
Re: «Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от...
Отправлено: 05.05.24 - 12:38
Цитата:
Цитата:
Сначала люди правдами и неправдами строят супермаркет там где нельзя строить,потом случилось то что и должно было случиться ,их затопило и с кагого хрена виновато государство,чем ты думал когда строил там где нельзя строить?Почему я со своих налогов должен им помогать?По хорошему надо поднять документы и наказать тех кто разрешил там строить и тех кто построил,а помогать надо людям которые потеряли жильё.
abaika95:
Не ну оборзели в край уже коммерсы
Не ну оборзели в край уже коммерсы
Цитата:
saba:
При чём тут государство?, если вы строили свои базы отдыха и вели свой бизнес в потенциально затопляемой территории?
При чём тут государство?, если вы строили свои базы отдыха и вели свой бизнес в потенциально затопляемой территории?
Сначала люди правдами и неправдами строят супермаркет там где нельзя строить,потом случилось то что и должно было случиться ,их затопило и с кагого хрена виновато государство,чем ты думал когда строил там где нельзя строить?Почему я со своих налогов должен им помогать?По хорошему надо поднять документы и наказать тех кто разрешил там строить и тех кто построил,а помогать надо людям которые потеряли жильё.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38054
Re: «Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от...
Отправлено: 05.05.24 - 13:34
Двояко все..
Ну например бедный человек, придет в супермаркет, попросит скидку сделать, предприниматель войдет в его положение?
Наврят ли.
Цитата:
Это же ведь коллеги твои, как так?
Ну например бедный человек, придет в супермаркет, попросит скидку сделать, предприниматель войдет в его положение?
Наврят ли.
Цитата:
Добринцофф:
Это же ведь коллеги твои, как так?
«Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
Отправлено: 05.05.24 - 13:45
Цитата:
111:Войдёт в положение. В моем местном магазине пол двора в тетрадке. В ходят. Некоторые по уже 40-50 тыщ должны а может есть и супер должники.
«Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
Отправлено: 05.05.24 - 13:51
Цитата:
Это не мои коллеги,я сними не работаю.
111:
Это же ведь коллеги твои, как так
Это же ведь коллеги твои, как так
Это не мои коллеги,я сними не работаю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15762
«Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
Отправлено: 05.05.24 - 13:55
Цитата:
Смотри как интересно
А кто разрешил людям селится на дачах?
Акимат
А почему? Потомучто люди пришли и начали ныть что им жить негде, можно им дать разрешение жить на дачах и не выгонять с собаками?
Акимат понимая что сейчас это удобно чтобы избавится от нытиков даёт разрешение
Люди поселились на дачах
И дальше понеслось
Так разрешение есть а почему дорогу нам на дачу не делаете? Почему электричество к нам не подводите? Почему школы для наших детей нет? Мы тут живём или что?
Почему автобус не пускаете к нам на ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК уже поселок а не садовое общество
Дальше все забыли что это дачи начали строить там бани, двухэтажные особняки, гаражи, зоны отдыха итд
Уже не дачи а поселок с кучей людей
И вот их затопило
И вот они побежали ныть в акимат почему им компенсацию не выплачивают?
Если бы наше государство было жестким полицейским и демократическим типа США
Всех ноющих разогнали бы бранздбойтами
Ребра поломали
И пару рук сломали может быть даже со стрельбой
Но мы не демократия а тоталитарная диктатура
Поэтому у нас акимат бегает и с каждым сюсюкается высчитывая сколько у них там теликов на дачах было чтобы все оплатить
У нормального капиталистического государства есть принцип
Вам никто ниче не должен
Вы нам должны налоги за это мы содержим армию всё на этом
Есть банк иди страхуй свое имущество
Никто не давал вам права строить там особняки на дачах
Вам разрешили просто там жить если нет жилья
Потеряли дачи,ну чтож сделаешь
Бывает
Восстанавливайте и живите дальше государство не против
А у нас социализм на дворе
Добринцофф:
о хорошему надо поднять документы и наказать тех кто разрешил там строить и тех кто построил,
о хорошему надо поднять документы и наказать тех кто разрешил там строить и тех кто построил,
Смотри как интересно
А кто разрешил людям селится на дачах?
Акимат
А почему? Потомучто люди пришли и начали ныть что им жить негде, можно им дать разрешение жить на дачах и не выгонять с собаками?
Акимат понимая что сейчас это удобно чтобы избавится от нытиков даёт разрешение
Люди поселились на дачах
И дальше понеслось
Так разрешение есть а почему дорогу нам на дачу не делаете? Почему электричество к нам не подводите? Почему школы для наших детей нет? Мы тут живём или что?
Почему автобус не пускаете к нам на ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК уже поселок а не садовое общество
Дальше все забыли что это дачи начали строить там бани, двухэтажные особняки, гаражи, зоны отдыха итд
Уже не дачи а поселок с кучей людей
И вот их затопило
И вот они побежали ныть в акимат почему им компенсацию не выплачивают?
Если бы наше государство было жестким полицейским и демократическим типа США
Всех ноющих разогнали бы бранздбойтами
Ребра поломали
И пару рук сломали может быть даже со стрельбой
Но мы не демократия а тоталитарная диктатура
Поэтому у нас акимат бегает и с каждым сюсюкается высчитывая сколько у них там теликов на дачах было чтобы все оплатить
У нормального капиталистического государства есть принцип
Вам никто ниче не должен
Вы нам должны налоги за это мы содержим армию всё на этом
Есть банк иди страхуй свое имущество
Никто не давал вам права строить там особняки на дачах
Вам разрешили просто там жить если нет жилья
Потеряли дачи,ну чтож сделаешь
Бывает
Восстанавливайте и живите дальше государство не против
А у нас социализм на дворе
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15762
«Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
Отправлено: 05.05.24 - 13:57
Цитата:
Больше того государство отпустило цены
И все эти супермаркеты быстренько воспользовались удачей и начали цены задирать
А теперь ноют
Эй товарищ Добринцов, Вит, 111 и Юджин
Вы нам должны с налогов
Чтобы мы восстановили свои магазины где вы продукты в кредит берете
Их спрашивают
Ну так у вас же есть свои деньги?
Конечно есть
Но ведь это наши деньги мы на них на Кипр поедем
А восстановить свое же имущество мы хотим за ваши деньги
Платите
111:
Ну например бедный человек, придет в супермаркет, попросит скидку сделать, предприниматель войдет в его положение? Наврят ли.
Ну например бедный человек, придет в супермаркет, попросит скидку сделать, предприниматель войдет в его положение? Наврят ли.
Больше того государство отпустило цены
И все эти супермаркеты быстренько воспользовались удачей и начали цены задирать
А теперь ноют
Эй товарищ Добринцов, Вит, 111 и Юджин
Вы нам должны с налогов
Чтобы мы восстановили свои магазины где вы продукты в кредит берете
Их спрашивают
Ну так у вас же есть свои деньги?
Конечно есть
Но ведь это наши деньги мы на них на Кипр поедем
А восстановить свое же имущество мы хотим за ваши деньги
Платите
«Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
Отправлено: 05.05.24 - 13:57
Цитата:
Я ещё лет десять назад прекратил записывать,бесполезно,люди бессовестные,не все конечно но большая часть.Берут у тебя в долг ,а потом с наличкой в соседний магазин идут.
Сейчас кто хочет в долг давать через каспий ред можно,только проценты у них конские,я с ними не работаю,хотя многие работают и проценты эти на покупателя перекладывают,люди всё равно берут,кушать то хочется.
Vit:
В моем местном магазине пол двора в тетрадке. В ходят. Некоторые по уже 40-50 тыщ должны а может есть и супер должники.
В моем местном магазине пол двора в тетрадке. В ходят. Некоторые по уже 40-50 тыщ должны а может есть и супер должники.
Я ещё лет десять назад прекратил записывать,бесполезно,люди бессовестные,не все конечно но большая часть.Берут у тебя в долг ,а потом с наличкой в соседний магазин идут.
Сейчас кто хочет в долг давать через каспий ред можно,только проценты у них конские,я с ними не работаю,хотя многие работают и проценты эти на покупателя перекладывают,люди всё равно берут,кушать то хочется.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15762
«Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
Отправлено: 05.05.24 - 14:02
Цитата:
Если супермаркетам и зонам отдыха построенных в зоне затопления начнут выплачивать компенсацию
То вполне справедливо будет завести дело на тех чиновников кто давал разрешение на строительство там
Тоесть как выплачивать бабки олигархам вы первые
А кто им разрешение выдал? Кто откат получил?
Ведь это вполне коррупционная схема
Ты даёшь разрешение строительства магазина на вулкане
Магазин сгорает
И ты выплачиваешь владельцу магазинчика бабки из бюджета котрый потом делит их с тобой и так бесконечно
Добринцофф:
надо поднять документы и наказать тех кто разрешил там строить
надо поднять документы и наказать тех кто разрешил там строить
Если супермаркетам и зонам отдыха построенных в зоне затопления начнут выплачивать компенсацию
То вполне справедливо будет завести дело на тех чиновников кто давал разрешение на строительство там
Тоесть как выплачивать бабки олигархам вы первые
А кто им разрешение выдал? Кто откат получил?
Ведь это вполне коррупционная схема
Ты даёшь разрешение строительства магазина на вулкане
Магазин сгорает
И ты выплачиваешь владельцу магазинчика бабки из бюджета котрый потом делит их с тобой и так бесконечно
«Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
Отправлено: 05.05.24 - 14:08
Цитата:
abaika95:Там строили в 50 - 60 годах. Когда небыло затопления. Потом придумали данбы ещё че то и все пошло не так как надо. Все дома. А ваще даже сегодня район айропорт в подвалах вода. И это не я сказал а СМИ. Им как быть..
«Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
Отправлено: 05.05.24 - 14:13
Цитата:
К сожалению у нас это не работает.
Как минимум надо бумагу брать,что я в здравом уме осознаю все риски строительства в зоне затопления,в дальнейшем претензий к государству иметь не буду.
abaika95:
То вполне справедливо будет завести дело на тех чиновников кто давал разрешение на строительство там
То вполне справедливо будет завести дело на тех чиновников кто давал разрешение на строительство там
К сожалению у нас это не работает.
Как минимум надо бумагу брать,что я в здравом уме осознаю все риски строительства в зоне затопления,в дальнейшем претензий к государству иметь не буду.
«Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
Отправлено: 05.05.24 - 14:18
Цитата:
Тут немного другая ситуация,на дачах не от хорошей жизни живут,просто больше негде,а государство вместо того что бы решать эту проблему кардинально,выделяя участки с коммуникациями под ИЖС,просто отмахнулось от этих людей,живут себе и ладно одной проблемой меньше.
abaika95:
Смотри как интересно А кто разрешил людям селится на дачах
Смотри как интересно А кто разрешил людям селится на дачах
Тут немного другая ситуация,на дачах не от хорошей жизни живут,просто больше негде,а государство вместо того что бы решать эту проблему кардинально,выделяя участки с коммуникациями под ИЖС,просто отмахнулось от этих людей,живут себе и ладно одной проблемой меньше.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15762
«Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
Отправлено: 05.05.24 - 15:40
Цитата:
Не отмахнулись а дали разрешение на ВРЕМЕННОЕ проживание на дачных участках
А люди решили что раз дали разрешение то про временное можно забыть до момента пока им квартиру не дадут
И начали строить там бани и гаражи с которых сейчас требуют компенсации хотя кто им давал разрешение на эти постройки там?
Как тот мужик из прошлой публикации НГ
Говорит что дача для него сезонное жилье до осени
Фазенда такая а сам он живёт в городе
Оплатите ему его дачу
Тоесть я человек у которого нет дачи должен со своих налогов оплатить дачу мужику для которого эта дача место отдыха и кайфа на лето
С какого хера? Хочу я спросить
Добринцофф:
Тут немного другая ситуация,на дачах не от хорошей жизни живут,просто больше негде,а государство вместо того что бы решать эту проблему кардинально,выделяя участки с коммуникациями под ИЖС,просто отмахнулось от этих людей,
Тут немного другая ситуация,на дачах не от хорошей жизни живут,просто больше негде,а государство вместо того что бы решать эту проблему кардинально,выделяя участки с коммуникациями под ИЖС,просто отмахнулось от этих людей,
Не отмахнулись а дали разрешение на ВРЕМЕННОЕ проживание на дачных участках
А люди решили что раз дали разрешение то про временное можно забыть до момента пока им квартиру не дадут
И начали строить там бани и гаражи с которых сейчас требуют компенсации хотя кто им давал разрешение на эти постройки там?
Как тот мужик из прошлой публикации НГ
Говорит что дача для него сезонное жилье до осени
Фазенда такая а сам он живёт в городе
Оплатите ему его дачу
Тоесть я человек у которого нет дачи должен со своих налогов оплатить дачу мужику для которого эта дача место отдыха и кайфа на лето
С какого хера? Хочу я спросить
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 36
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать