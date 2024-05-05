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А предприниматели сейчас очень хотели бы именно этого - оперативного возмещения реального ущерба, нанесенного стихией, денег, чтобы можно было восстановить порушенную недвижимость, заменить унесенное или безнадежно испорченное водой оборудование.



Цитата:ЛятьЧем дальше читал тем дальше глаза на лоб лезлиНе ну оборзели в край уже коммерсыТут у людей жилье затопило, государство оказывается виновато,оно впряглось с наших налогов им выплачивать компенсацию что по мне неправильноА тут ещё олигархи требуют, дайте нам дайте намПричем деньги у них есть возместить потери но при условии что государство им потом вернёт эти бабкиА вы не охринели ли? Ваш бизнес ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ, вы на нем зарабатываетеУ вас есть капиталУ вас должна быть страховка в банкеВозмещайте ущерб себе самиНет денег, ну пока тогда, значит у вас не получилось в бизнес идите в таксистыНикто не обязан вам выплачивать компенсациюЕщё мозговые штурмы устраивают, рассуждая кто им и сколько долженПредставляю в США после урагана Катрина бы собрались олигархи и начали бы требовать от государства восстановить их супермаркеты и отелиИх бы там на все полоски флага порвали местные жители которые потеряли жилье и которым Вашингтон прямо сказалНу раз не страховались в банках то наши полномочия всёТам Орлеан за 20 лет до сих пор не восстановился до конца, люди в трейлерах живут