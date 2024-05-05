Цитата:
А предприниматели сейчас очень хотели бы именно этого - оперативного возмещения реального ущерба, нанесенного стихией, денег, чтобы можно было восстановить порушенную недвижимость, заменить унесенное или безнадежно испорченное водой оборудование.
Лять
Чем дальше читал тем дальше глаза на лоб лезли
Не ну оборзели в край уже коммерсы
Тут у людей жилье затопило, государство оказывается виновато,оно впряглось с наших налогов им выплачивать компенсацию что по мне неправильно
А тут ещё олигархи требуют, дайте нам дайте нам
Причем деньги у них есть возместить потери но при условии что государство им потом вернёт эти бабки
А вы не охринели ли? Ваш бизнес ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ, вы на нем зарабатываете
У вас есть капитал
У вас должна быть страховка в банке
Возмещайте ущерб себе сами
Нет денег, ну пока тогда, значит у вас не получилось в бизнес идите в таксисты
Никто не обязан вам выплачивать компенсацию
Ещё мозговые штурмы устраивают, рассуждая кто им и сколько должен
Представляю в США после урагана Катрина бы собрались олигархи и начали бы требовать от государства восстановить их супермаркеты и отели
Их бы там на все полоски флага порвали местные жители которые потеряли жилье и которым Вашингтон прямо сказал
Ну раз не страховались в банках то наши полномочия всё
Там Орлеан за 20 лет до сих пор не восстановился до конца, люди в трейлерах живут