Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 57
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать