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≡ «Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49128
«Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от государства надеется бизнес, пострадавший от паводка
Отправлено: 05.05.24 - 11:54
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Несколько дней подряд в палате предпринимателей Костанайской области собирались предприниматели для «мозгового штурма». Пытались при всей разности проблем, которые принес им паводок, выработать общие предложения для внесения в уже принятые правила возмещения имущественных потерь. Министерство национальной экономики предложило этот вариант взаимодействия.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15758
Re: «Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от...
Отправлено: 05.05.24 - 11:54
#1
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Цитата:
А предприниматели сейчас очень хотели бы именно этого - оперативного возмещения реального ущерба, нанесенного стихией, денег, чтобы можно было восстановить порушенную недвижимость, заменить унесенное или безнадежно испорченное водой оборудование.



Лять
Чем дальше читал тем дальше глаза на лоб лезли
Не ну оборзели в край уже коммерсы
Тут у людей жилье затопило, государство оказывается виновато,оно впряглось с наших налогов им выплачивать компенсацию что по мне неправильно
А тут ещё олигархи требуют, дайте нам дайте нам
Причем деньги у них есть возместить потери но при условии что государство им потом вернёт эти бабки

А вы не охринели ли? Ваш бизнес ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ, вы на нем зарабатываете
У вас есть капитал
У вас должна быть страховка в банке
Возмещайте ущерб себе сами
Нет денег, ну пока тогда, значит у вас не получилось в бизнес идите в таксисты
Никто не обязан вам выплачивать компенсацию

Ещё мозговые штурмы устраивают, рассуждая кто им и сколько должен

Представляю в США после урагана Катрина бы собрались олигархи и начали бы требовать от государства восстановить их супермаркеты и отели
Их бы там на все полоски флага порвали местные жители которые потеряли жилье и которым Вашингтон прямо сказал
Ну раз не страховались в банках то наши полномочия всё

Там Орлеан за 20 лет до сих пор не восстановился до конца, люди в трейлерах живут
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4717
Re: «Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от...
Отправлено: 05.05.24 - 12:04
#2
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Вот я почему то не слышу возмущённых голосов страховых компаний, которые должны были бы терпеть большие убытки в связи с огромным количеством страховых выплат. В связи с этим у меня вопрос, а был ли вообще застрахован весь этот бизнес. При чём тут государство?, если вы строили свои базы отдыха и вели свой бизнес в потенциально затопляемой территории? Ладно простые люди, у них нет привычки страховать своё имущество, хотя надо бы. Но бизнесмены это же экономически грамотные люди которые должны просчитывать все риски,не понимаю. Где нибудь в США государство и не подумало бы выплачивать компенсации,всё взяли бы на себя страховые компании. Хотя я может быть и не прав?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9827
Re: «Все очень растягивается во времени» - На какую помощь от...
Отправлено: 05.05.24 - 12:38
#3
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Цитата:
abaika95:
Не ну оборзели в край уже коммерсы

Цитата:
saba:
При чём тут государство?, если вы строили свои базы отдыха и вели свой бизнес в потенциально затопляемой территории?

Сначала люди правдами и неправдами строят супермаркет там где нельзя строить,потом случилось то что и должно было случиться ,их затопило и с кагого хрена виновато государство,чем ты думал когда строил там где нельзя строить?Почему я со своих налогов должен им помогать?По хорошему надо поднять документы и наказать тех кто разрешил там строить и тех кто построил,а помогать надо людям которые потеряли жильё.
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