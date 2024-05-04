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≡ Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49128
Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в Казахстане
Отправлено: 04.05.24 - 17:13
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В Казахстане решили использовать при строительстве и ремонте дорог "суперасфальт". Неизвестно, сколько будет стоить новая технология, но, как обещают в Министерстве транспорта, она повысит стойкость дороги в два раза.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
603
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 17:13
#1
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Советские ГОСТы на асфальтобетон поднимите, будет крепче в 4 раза супер асфальта вашего.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14711
Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в Казахстане
Отправлено: 04.05.24 - 17:22
#2
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Не супер асфальт нужен. Нужен грунт под асфальтом. Щебень и тд. Че толку от супер асфальт в размер 10 см. Это как раз то случий когда размер имеет значение. . Грунт должен как минимум 50 см потом еще. И ещё.

[Исправлено: Vit, 04.05.2024 - 17:24]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14711
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 17:22
#3
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Короче опят. Не че не получится.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
571
Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в Казахстане
Отправлено: 04.05.24 - 17:45
#4
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Цитата:
самый умный:
Советские ГОСТы

да будто их другие выдумали! те же и остались. с тем отличием что в совке за их несоблюдение могли и наказать без жалости и грусти. а у нас ещё похвалят "...эвон каков! сэкономил деньгу. молодец!!!" да и на самом деле я полагаю что минимум в половине случаев дело не в материале а в нарушении технологии его укладки и подготовки основания под укладку.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
126
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 18:05
#5
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Вот почему -то напрягает приставка супер... Попахивает супер-распилом бабок..
У немцев автобаны почти 100 лет и ничего- меняют только верхний слой
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1184
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 18:24
#6
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В Казахстане решили использовать при строительстве и ремонте дорог "суперасфальт"
....можно применить суперасфальт,суперпуперасфальт всё равно абсолютно ничего не изменится... разваруют ка всегдаЦитата:
Михаил:
У немцев автобаны почти 100 лет и ничего- меняют только верхний слой

...я сейчас не помню точно так где то лет 5 назад А7 между Кассель и Ганновер дорога провалилась где то под Гёттенгеном нету уже немецкого качества, правда уже всё там перекопали и оба направления в трёх полосах
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6867
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 19:42
#7
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Мой приятель постоянно нахваливает как наливает чай моя супруга,мол почему у них дома не такой вкусный как у нас. Побольше заварки и молоко концентрашка или сливки -отвечает апашка (так называют ее наши друзья). И всё! -удивляется приятель
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1184
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 20:54
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Мой приятель постоянно нахваливает как наливает чай моя супруга,мол почему у них дома не такой вкусный как у нас. Побольше заварки и молоко концентрашка или сливки -отвечает апашка (так называют ее наши друзья). И всё! -удивляется приятель


.....у каждой хозяйки должны быть свои секреты....
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
96
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 21:47
#9
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Где то в начале 90-х я наблюдал (жил в 5 мкрн. г.Костаная)строительство нынешней улицы ген.Арыстанбекова.. Так,вот- вырыли трашнею , глубиной метра 2 ,потом слоями заполняли её гравием,песком,укатывали. Так улица до сих пор в хорошем состоянии,не считая конечно поперечных пропилов полотна ,когда подводили коммуникации к строящимся коттеджам. Не специалист,но думаю основа должна быть капитальной..а эта "косметика"- ерунда! Вон,многострадальная Индустриальная/Мауленова каждый год латают(даже по американской технологии) и всё равно убитая.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1311
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 23:00
#10
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Чтобы повысилась стойкость дорог, нужно просто перестать воровать и делать всё по ГОСТам и соблюдать технологию строительства.
Но тогда на извечный чиновничий вопрос "А что Я с этого иметь буду?" ответ будет "Ни-че-го!"
Стимул пропадёт вообще что-то делать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38052
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 23:19
#11
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И делать эти дороги будут СУПЭРМЭНЫ с солнечной Армении на супэрмэнских тракторах советского и китайского производства и супэрмэнтским асфальтом из под какой нибудь супэрмэнтской Затобыловки..
Чеб больше бабок закатают в асфальт, тем больше супэрмэнов будет в Ойропе покупать супэр яхты..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1184
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 23:58
#12
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Цитата:
111:
И делать эти дороги будут СУПЭРМЭНЫ с солнечной Армении на супэрмэнских тракторах советского и китайского производства и супэрмэнтским асфальтом


....у вас есть иные кандидаты кроме кандидатур из солнечной Армении?
....можно пригласить братьев из солнечной Турции....
....советских тракторов уже давно не видил....они чё на ретротракторах работают?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1948
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 05.05.24 - 11:22
#13
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руководитель управления новых технологий КаздорНИИ Кайрат Мухамбеткалиев///Он по образованию к дорогам какое-то отношение имеет?
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