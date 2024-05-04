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Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в Казахстане
Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49128
Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в Казахстане
Отправлено: 04.05.24 - 17:13
В Казахстане решили использовать при строительстве и ремонте дорог "суперасфальт". Неизвестно, сколько будет стоить новая технология, но, как обещают в Министерстве транспорта, она повысит стойкость дороги в два раза.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 603
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 17:13
Советские ГОСТы на асфальтобетон поднимите, будет крепче в 4 раза супер асфальта вашего.
Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в Казахстане
Отправлено: 04.05.24 - 17:22
Не супер асфальт нужен. Нужен грунт под асфальтом. Щебень и тд. Че толку от супер асфальт в размер 10 см. Это как раз то случий когда размер имеет значение. . Грунт должен как минимум 50 см потом еще. И ещё.
[Исправлено: Vit, 04.05.2024 - 17:24]
[Исправлено: Vit, 04.05.2024 - 17:24]
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 17:22
Короче опят. Не че не получится.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 571
Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в Казахстане
Отправлено: 04.05.24 - 17:45
Цитата:
да будто их другие выдумали! те же и остались. с тем отличием что в совке за их несоблюдение могли и наказать без жалости и грусти. а у нас ещё похвалят "...эвон каков! сэкономил деньгу. молодец!!!" да и на самом деле я полагаю что минимум в половине случаев дело не в материале а в нарушении технологии его укладки и подготовки основания под укладку.
самый умный:
Советские ГОСТы
Советские ГОСТы
да будто их другие выдумали! те же и остались. с тем отличием что в совке за их несоблюдение могли и наказать без жалости и грусти. а у нас ещё похвалят "...эвон каков! сэкономил деньгу. молодец!!!" да и на самом деле я полагаю что минимум в половине случаев дело не в материале а в нарушении технологии его укладки и подготовки основания под укладку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 126
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 18:05
Вот почему -то напрягает приставка супер... Попахивает супер-распилом бабок..
У немцев автобаны почти 100 лет и ничего- меняют только верхний слой
У немцев автобаны почти 100 лет и ничего- меняют только верхний слой
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 18:24
В Казахстане решили использовать при строительстве и ремонте дорог "суперасфальт"
....можно применить суперасфальт,суперпуперасфальт всё равно абсолютно ничего не изменится... разваруют ка всегдаЦитата:
...я сейчас не помню точно так где то лет 5 назад А7 между Кассель и Ганновер дорога провалилась где то под Гёттенгеном нету уже немецкого качества, правда уже всё там перекопали и оба направления в трёх полосах
....можно применить суперасфальт,суперпуперасфальт всё равно абсолютно ничего не изменится... разваруют ка всегдаЦитата:
Михаил:
У немцев автобаны почти 100 лет и ничего- меняют только верхний слой
У немцев автобаны почти 100 лет и ничего- меняют только верхний слой
...я сейчас не помню точно так где то лет 5 назад А7 между Кассель и Ганновер дорога провалилась где то под Гёттенгеном нету уже немецкого качества, правда уже всё там перекопали и оба направления в трёх полосах
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6867
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 19:42
Мой приятель постоянно нахваливает как наливает чай моя супруга,мол почему у них дома не такой вкусный как у нас. Побольше заварки и молоко концентрашка или сливки -отвечает апашка (так называют ее наши друзья). И всё! -удивляется приятель
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 20:54
Цитата:
.....у каждой хозяйки должны быть свои секреты....
сайлау курманов:
Мой приятель постоянно нахваливает как наливает чай моя супруга,мол почему у них дома не такой вкусный как у нас. Побольше заварки и молоко концентрашка или сливки -отвечает апашка (так называют ее наши друзья). И всё! -удивляется приятель
Мой приятель постоянно нахваливает как наливает чай моя супруга,мол почему у них дома не такой вкусный как у нас. Побольше заварки и молоко концентрашка или сливки -отвечает апашка (так называют ее наши друзья). И всё! -удивляется приятель
.....у каждой хозяйки должны быть свои секреты....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 96
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 21:47
Где то в начале 90-х я наблюдал (жил в 5 мкрн. г.Костаная)строительство нынешней улицы ген.Арыстанбекова.. Так,вот- вырыли трашнею , глубиной метра 2 ,потом слоями заполняли её гравием,песком,укатывали. Так улица до сих пор в хорошем состоянии,не считая конечно поперечных пропилов полотна ,когда подводили коммуникации к строящимся коттеджам. Не специалист,но думаю основа должна быть капитальной..а эта "косметика"- ерунда! Вон,многострадальная Индустриальная/Мауленова каждый год латают(даже по американской технологии) и всё равно убитая.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1311
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 23:00
Чтобы повысилась стойкость дорог, нужно просто перестать воровать и делать всё по ГОСТам и соблюдать технологию строительства.
Но тогда на извечный чиновничий вопрос "А что Я с этого иметь буду?" ответ будет "Ни-че-го!"
Стимул пропадёт вообще что-то делать.
Но тогда на извечный чиновничий вопрос "А что Я с этого иметь буду?" ответ будет "Ни-че-го!"
Стимул пропадёт вообще что-то делать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38052
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 23:19
И делать эти дороги будут СУПЭРМЭНЫ с солнечной Армении на супэрмэнских тракторах советского и китайского производства и супэрмэнтским асфальтом из под какой нибудь супэрмэнтской Затобыловки..
Чеб больше бабок закатают в асфальт, тем больше супэрмэнов будет в Ойропе покупать супэр яхты..
Чеб больше бабок закатают в асфальт, тем больше супэрмэнов будет в Ойропе покупать супэр яхты..
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 23:58
Цитата:
....у вас есть иные кандидаты кроме кандидатур из солнечной Армении?
....можно пригласить братьев из солнечной Турции....
....советских тракторов уже давно не видил....они чё на ретротракторах работают?
111:
И делать эти дороги будут СУПЭРМЭНЫ с солнечной Армении на супэрмэнских тракторах советского и китайского производства и супэрмэнтским асфальтом
И делать эти дороги будут СУПЭРМЭНЫ с солнечной Армении на супэрмэнских тракторах советского и китайского производства и супэрмэнтским асфальтом
....у вас есть иные кандидаты кроме кандидатур из солнечной Армении?
....можно пригласить братьев из солнечной Турции....
....советских тракторов уже давно не видил....они чё на ретротракторах работают?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1948
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 05.05.24 - 11:22
руководитель управления новых технологий КаздорНИИ Кайрат Мухамбеткалиев///Он по образованию к дорогам какое-то отношение имеет?
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