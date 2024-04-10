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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 10.04.24 - 11:33
Всем доброго дня, мира и добра, сказочники пусть прозревают, последним желаю побольше интеллекта, разума и логического мышления!
Kairat stayer: У них с финансированием проблемы. Давече смотрел видео, на канале Обманутый россиянин, так говоря метафорически, там народ, вроде в Орске обращается к царю мол помоги! Пострадавшим от наводнения, в качестве компенсации по 20 000 рублей, из казны обещают. В видео граждан опрашивают, как живется? Со слов, у них и сыры, колбасы, авто и. т. д. превосходные, лучше чем на загнивающем Западе. Лишь один мужичок с бородкой, в холопской рубахе и шапке, на старинном субдиалекте (говоре) говорит: всё порушили, всё закрыли, безработица и. т. д. Если получится, завтра ссылку укажу на видео, с помощью телефона печатаю.
tolikkustanay74: какой бред!!! .....какой бред в комментах........
Подробнее здесь:
Kairat stayer: У них с финансированием проблемы. Давече смотрел видео, на канале Обманутый россиянин, так говоря метафорически, там народ, вроде в Орске обращается к царю мол помоги! Пострадавшим от наводнения, в качестве компенсации по 20 000 рублей, из казны обещают. В видео граждан опрашивают, как живется? Со слов, у них и сыры, колбасы, авто и. т. д. превосходные, лучше чем на загнивающем Западе. Лишь один мужичок с бородкой, в холопской рубахе и шапке, на старинном субдиалекте (говоре) говорит: всё порушили, всё закрыли, безработица и. т. д. Если получится, завтра ссылку укажу на видео, с помощью телефона печатаю.
tolikkustanay74: какой бред!!! .....какой бред в комментах........
Подробнее здесь:
Форумная эклектика
Отправлено: 10.04.24 - 12:03
Форумная эклектика
Отправлено: 11.04.24 - 09:22
Всем доброго утра, мира и добра, сказочникам желаю побольше адекватности!
alex_60: Я из адекватных...
saba: Рассмешил Алекс. Браво!
abaika95: Тут все заржали...
Карачун: это да. похохотал от души .
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 11.04.2024 - 10:25]
alex_60: Я из адекватных...
saba: Рассмешил Алекс. Браво!
abaika95: Тут все заржали...
Карачун: это да. похохотал от души .
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 11.04.2024 - 10:25]
Форумная эклектика
Отправлено: 13.04.24 - 10:30
Форумная эклектика
Отправлено: 18.04.24 - 07:49
Всем доброго утра, мира, добра и удачного дня!
Форумная эклектика
Отправлено: 19.04.24 - 11:12
Всем хорошего дня, мира и добра!
Kairat stayer: На мой взгляд, каждый человек прозревает по своему. Понятно, что очищение воды фтором, лучше чем хлором.
Многие граждане понимают, что еда типа картофеля фри, газированных напитков, пива, всяких сладостей и.т.д. вредны для человеческого организма, при этом употребляют их.
Также многие знают, что полезны овощи, фрукты, свежевыжатые соки, стандарт - белки должны составлять 10–15 %, жиры — около 30 %, углеводы — 50–55 %, обязательны регулярные физические нагрузки и.т.д.
Окончательный выбор всегда остается за человеком, главное, чтобы потом не сожалеть. Как говорится: Если не бегаешь пока здоров, будешь бегать, когда заболеешь.
Подробнее здесь:
Kairat stayer: На мой взгляд, каждый человек прозревает по своему. Понятно, что очищение воды фтором, лучше чем хлором.
Многие граждане понимают, что еда типа картофеля фри, газированных напитков, пива, всяких сладостей и.т.д. вредны для человеческого организма, при этом употребляют их.
Также многие знают, что полезны овощи, фрукты, свежевыжатые соки, стандарт - белки должны составлять 10–15 %, жиры — около 30 %, углеводы — 50–55 %, обязательны регулярные физические нагрузки и.т.д.
Окончательный выбор всегда остается за человеком, главное, чтобы потом не сожалеть. Как говорится: Если не бегаешь пока здоров, будешь бегать, когда заболеешь.
Подробнее здесь:
Форумная эклектика
Отправлено: 25.04.24 - 10:46
Kairat stayer: Всем доброго утра, мира и добра, отдельным невежественным гражданам, желаю знаний, интеллекта и эрудиций!
electro: савсем беда
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electro: савсем беда
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Форумная эклектика
Отправлено: 27.04.24 - 10:36
Всем мира, хорошего дня и удачных выходных!
Форумная эклектика
Отправлено: 29.04.24 - 10:48
Форумная эклектика
Отправлено: 01.05.24 - 17:52
Vit: Президент сказал Крым наш. Значит. Наш. Завтра скажет берлин наш. Значит наш. Он воен.
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Форумная эклектика
Отправлено: 05.05.24 - 09:05
Всем хорошего дня, с праздником светлой Пасхи! Мира, добра, уюта, благополучия вашим домам и пусть радость в семьи к вам придет!
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