Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 23:59
Цитата:
111: Если не всегда, то его значит нет.Он есть. А иначе меня уже давно небыло. Он бережёт меня. Я был в таких ситуаций что маме родному не пожелаешь.. Он есть.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:01
Цитата:
Ты за Алекса выпил три рюмки, или мне опять за вас отдуваться и выпить за всех, пока моя там что то с яйками и куличами мутит?
Ей в голову зашло, что Бог накажет, что не успела до полночи, но я то ее успокоил, сегодня же мы не просто так не успели и Бог ее не накажет, теперь спокойно все делает
Vit:
Ты за Алекса выпил три рюмки, или мне опять за вас отдуваться и выпить за всех, пока моя там что то с яйками и куличами мутит?
Ей в голову зашло, что Бог накажет, что не успела до полночи, но я то ее успокоил, сегодня же мы не просто так не успели и Бог ее не накажет, теперь спокойно все делает
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:04
Странно, казалось бы поминки, но мы наверно тоже будем писать до самой смерти, как Алекс, потому что без форума уже не можем..
Ну если не разгонят отсюда..
Ну если не разгонят отсюда..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:07
Цитата:
111:Да. За Алекса выпил. И тебя с спокойной душой за все что ты сделал. Рахмет. Молодец. Что мне ещё надо.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:10
Цитата:
Я ниче не делал, ну просто бы Алекс, как старый форумчанин, этого хотел бы думаю, чтоб его помнили в том числе и тут.
Да каждый из нас этого хочет наверно.
Ну может надеется.
Vit:
И тебя с спокойной душой за все что ты сделал. Рахмет. Молодец
И тебя с спокойной душой за все что ты сделал. Рахмет. Молодец
Я ниче не делал, ну просто бы Алекс, как старый форумчанин, этого хотел бы думаю, чтоб его помнили в том числе и тут.
Да каждый из нас этого хочет наверно.
Ну может надеется.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:11
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:15
Цитата:
Всё что ты сделал. Это не просто. Это даже не по пацански это мужски.
111:
Всё что ты сделал. Это не просто. Это даже не по пацански это мужски.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:24
Цитата:
Я ниче не делал, давай тут трезво взглянем на это, делали его дети, жена, которая его сильно любит, организаторы.
А мне было как то неловко просто.
Я ведь его всегда доводил по всяким спорам
Vit:
Всё что ты сделал. Это не просто. Это даже не по пацански это мужски.
Всё что ты сделал. Это не просто. Это даже не по пацански это мужски.
Я ниче не делал, давай тут трезво взглянем на это, делали его дети, жена, которая его сильно любит, организаторы.
А мне было как то неловко просто.
Я ведь его всегда доводил по всяким спорам
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:29
Смотрел смотрел, на тетеньку, напоминала кого то, спросил потом в конце, это Каткова журналистка.
Блин, молодая относительно, я думал она уже бабушка старенькая.
Наоборот, фору еще молодым даст.
Этот взгляд, волевой, решительный, умный..
Блин, молодая относительно, я думал она уже бабушка старенькая.
Наоборот, фору еще молодым даст.
Этот взгляд, волевой, решительный, умный..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:33
Цитата:
111:Не понимаю. В чем не ловкость. Мы тут. Чем не ловкость говорим
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:34
Гафурова впервые увидел, в живую
Нет, я его еще нечаянно увидел в своем дворе, в том году, поздоровался с ним, а он то меня откуда знает, у него таких сотни тысяч.
Его легко узнать, как на картинке лет 20 назад, не изменился почти.
Гонял еще меня в нулевых тут на сайте, как резаного..
Я его так боялся тогда..
Нет, я его еще нечаянно увидел в своем дворе, в том году, поздоровался с ним, а он то меня откуда знает, у него таких сотни тысяч.
Его легко узнать, как на картинке лет 20 назад, не изменился почти.
Гонял еще меня в нулевых тут на сайте, как резаного..
Я его так боялся тогда..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:52
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:55
Цитата:
Я же его доводил, до белого каления, он меня, я про это
Vit:
Не понимаю. В чем не ловкость. Мы тут. Чем не ловкость говорим
Не понимаю. В чем не ловкость. Мы тут. Чем не ловкость говорим
Я же его доводил, до белого каления, он меня, я про это
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 01:09
И еще, дело в том, что его сын всегда помогал мне, а я ведь вообще не разумел, что это именно его сын.
Узнал поздно, где то год или полтора назад, но там уже мы неслись по инерции, я только в этом году решил все закончить, не ругаться с ним.
Первое Спасибо от него услышал.
Спустя наверно 15 лет..
Да, и когда чуть не откочурился, он мне пособолезновал.
Всё.
Остальное прямые втыки с ним..
Мы тут как малые дети..
Узнал поздно, где то год или полтора назад, но там уже мы неслись по инерции, я только в этом году решил все закончить, не ругаться с ним.
Первое Спасибо от него услышал.
Спустя наверно 15 лет..
Да, и когда чуть не откочурился, он мне пособолезновал.
Всё.
Остальное прямые втыки с ним..
Мы тут как малые дети..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 02:22
Да уж..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать