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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14710
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 23:59
#6181
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Цитата:
111: Если не всегда, то его значит нет.
Он есть. А иначе меня уже давно небыло. Он бережёт меня. Я был в таких ситуаций что маме родному не пожелаешь.. Он есть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38050
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:01
#6182
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Цитата:
Vit:

Ты за Алекса выпил три рюмки, или мне опять за вас отдуваться и выпить за всех, пока моя там что то с яйками и куличами мутит?
Ей в голову зашло, что Бог накажет, что не успела до полночи, но я то ее успокоил, сегодня же мы не просто так не успели и Бог ее не накажет, теперь спокойно все делает
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38050
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:04
#6183
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Странно, казалось бы поминки, но мы наверно тоже будем писать до самой смерти, как Алекс, потому что без форума уже не можем..
Ну если не разгонят отсюда..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14710
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:07
#6184
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Цитата:
111:
Да. За Алекса выпил. И тебя с спокойной душой за все что ты сделал. Рахмет. Молодец. Что мне ещё надо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38050
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:10
#6185
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Цитата:
Vit:
И тебя с спокойной душой за все что ты сделал. Рахмет. Молодец

Я ниче не делал, ну просто бы Алекс, как старый форумчанин, этого хотел бы думаю, чтоб его помнили в том числе и тут.
Да каждый из нас этого хочет наверно.
Ну может надеется.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38050
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:11
#6186
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Непонятно как то, праздники, поминки, все смешалось..

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14710
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:15
#6187
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Цитата:
111:

Всё что ты сделал. Это не просто. Это даже не по пацански это мужски.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38050
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:24
#6188
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Цитата:
Vit:
Всё что ты сделал. Это не просто. Это даже не по пацански это мужски.

Я ниче не делал, давай тут трезво взглянем на это, делали его дети, жена, которая его сильно любит, организаторы.
А мне было как то неловко просто.
Я ведь его всегда доводил по всяким спорам
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38050
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:29
#6189
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Смотрел смотрел, на тетеньку, напоминала кого то, спросил потом в конце, это Каткова журналистка.
Блин, молодая относительно, я думал она уже бабушка старенькая.
Наоборот, фору еще молодым даст.
Этот взгляд, волевой, решительный, умный..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14710
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:33
#6190
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Цитата:
111:
Не понимаю. В чем не ловкость. Мы тут. Чем не ловкость говорим
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38050
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:34
#6191
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Гафурова впервые увидел, в живую
Нет, я его еще нечаянно увидел в своем дворе, в том году, поздоровался с ним, а он то меня откуда знает, у него таких сотни тысяч.
Его легко узнать, как на картинке лет 20 назад, не изменился почти.
Гонял еще меня в нулевых тут на сайте, как резаного..
Я его так боялся тогда..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38050
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:52
#6192
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Ну и..
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!



[Исправлено: 111, 05.05.2024 - 01:52]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38050
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 00:55
#6193
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Цитата:
Vit:
Не понимаю. В чем не ловкость. Мы тут. Чем не ловкость говорим

Я же его доводил, до белого каления, он меня, я про это
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38050
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.05.24 - 01:09
#6194
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И еще, дело в том, что его сын всегда помогал мне, а я ведь вообще не разумел, что это именно его сын.
Узнал поздно, где то год или полтора назад, но там уже мы неслись по инерции, я только в этом году решил все закончить, не ругаться с ним.
Первое Спасибо от него услышал.
Спустя наверно 15 лет..
Да, и когда чуть не откочурился, он мне пособолезновал.
Всё.
Остальное прямые втыки с ним..
Мы тут как малые дети..
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