Отправлено: - 13:29

сайлау курманов:

Люди не берегут себя,едят жирное и мало двигаются,тем самым доставляют хлопот другим людям

Цитата:Двух лично знаю. Один умер от сердечного, там вроде клапан какой то не сработал. Второй от язвы желудка. Им по 40 лет было. Оба простые трудяги не наркоманы, не алкаши. Пахали как негры. Почему я и рекламирую ПП правильно кушать. Почему я и велосипед показываю. Беречь надо себя. Полностью от пива отказывайтесь. От сигарет.