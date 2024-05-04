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≡ Пациент с инфарктом миокарда был на упавшем самолёте в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49127
Пациент с инфарктом миокарда был на упавшем самолёте в Костанайской области
Отправлено: 04.05.24 - 13:16
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Заявка о транспортировке больного 1964 года рождения поступила утром 3 мая на электронную почту медицинской авиации. Бригада, в составе двух пилотов, врача и фельдшера, должна была увезти пациента в областную больницу.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6867
Re: Пациент с инфарктом миокарда был на упавшем самолёте в...
Отправлено: 04.05.24 - 13:16
#1
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Люди не берегут себя,едят жирное и мало двигаются,тем самым доставляют хлопот другим людям.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14703
Re: Пациент с инфарктом миокарда был на упавшем самолёте в...
Отправлено: 04.05.24 - 13:29
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Люди не берегут себя,едят жирное и мало двигаются,тем самым доставляют хлопот другим людям

Двух лично знаю. Один умер от сердечного, там вроде клапан какой то не сработал. Второй от язвы желудка. Им по 40 лет было. Оба простые трудяги не наркоманы, не алкаши. Пахали как негры. Почему я и рекламирую ПП правильно кушать. Почему я и велосипед показываю. Беречь надо себя. Полностью от пива отказывайтесь. От сигарет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23066
Пациент с инфарктом миокарда был на упавшем самолёте в Костанайской области
Отправлено: 04.05.24 - 14:08
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Люди не берегут себя,едят жирное и мало двигаются,тем самым доставляют хлопот другим людям.

Ну тут палка от двух концах - если все вредное исключить, питаться только полезным, не обнимать диван, когда захочется - то и смысла жить особо нету. Шашлык с пивом нельзя, что-то покрепче или повеселее - тем более нельзя. Можно только траву жевать, и то, без майонеза. Не, так не интересно :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1180
Re: Пациент с инфарктом миокарда был на упавшем самолёте в...
Отправлено: 04.05.24 - 19:31
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Люди не берегут себя,едят жирное и мало двигаются,тем самым доставляют хлопот другим людям.


.....так ка себя беречь? вегетарианцами добровольно никто не станет,только под дулом автомата или....как?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38028
Re: Пациент с инфарктом миокарда был на упавшем самолёте в...
Отправлено: 04.05.24 - 20:12
#5
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Нет самолетов, только летающие гробы..
Врачей и больниц почему там нет?
Если нет там врачей и больниц, то сотрите этот город.
Зачем такое издевательство то?
Остальные, кого не повезли в Костанай, просто умирают пачками там?
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