Отправлено: - 18:24

Михаил:

У немцев автобаны почти 100 лет и ничего- меняют только верхний слой

В Казахстане решили использовать при строительстве и ремонте дорог "суперасфальт"....можно применить суперасфальт,суперпуперасфальт всё равно абсолютно ничего не изменится... разваруют ка всегдаЦитата:...я сейчас не помню точно так где то лет 5 назад А7 между Кассель и Ганновер дорога провалилась где то под Гёттенгеном нету уже немецкого качества, правда уже всё там перекопали и оба направления в трёх полосах