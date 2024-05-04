Отправлено: - 18:39

Vit:

Год был во времена развала когда ваши станки воровали и продавали.

Цитата:....Щас не помню где то конец 90х шло полное разграбление дизельного,директоров меняли как перчатки,фурами вывозили,сам грузился точной аппаратурай и инструментом,клиенты азербайджанцы в Шевченко тогда на паром Азербайджан и далее в Иран всё это продавалось....