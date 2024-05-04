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Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 49127
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Отправлено: 04.05.24 - 13:18
Сезон обследований в этом году Камыстинский районный филиал РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» начал с печального рекорда. В штате остался один специалист, а должно быть пять. При этом объем работы очень велик и стал больше даже по сравнению с прошлым годом. Как справиться с проблемами сегодня и какие меры в целом нужны для изменения положения к лучшему, рассказывает главный энтомолог филиала Светлана ШЕФЕР.
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Re: Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится...
Отправлено: 04.05.24 - 13:18
Вы и не найдёте кадры. Их не существует уже. Половина умерло, вторая половина на пенсии. Раньше были пту, обучали рабочим профессий. Камещиков готовили по 3-4 года, сварщиков, крановщиков, поваров и тд. А щас это не в почёте. Наплодили одних менеджеров.
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Отправлено: 04.05.24 - 14:03
Цитата:
Да че далеко ходить, оцифрованный - и тот в блогеры подался, на уме только подписчики и просмотры. А мог бы реальную пользу приносить, гайки крутить на дизельном.
Vit:
А щас это не в почёте. Наплодили одних менеджеров.
А щас это не в почёте. Наплодили одних менеджеров.
Да че далеко ходить, оцифрованный - и тот в блогеры подался, на уме только подписчики и просмотры. А мог бы реальную пользу приносить, гайки крутить на дизельном.
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Отправлено: 04.05.24 - 14:10
Цитата:
maxsaf:Мой сын в универе учится. Я у него спрашиваю ты как будешь свою будущию семью кормить? Он ну я же учусь на менеджера. Я ещё раз тебе задаю вопрос как ты собираешься свою будущию семью кормить? Это вот моя бывшая его туда засунула, я плачу по пол ляма за учебу,телефоны им покупаю. А он че с этим дипломом будет делать? Ладно ты, были какие навыки в компах, потом умудрился в Канаду свалить. А он с этим дипломом че будет делать.?
Re: Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится...
Отправлено: 04.05.24 - 14:43
Цитата:
У меня тоже диплом как раз для дизельного завода. Когда я пришёл дизельный был в развале. Я развернулся и ушёл. А хотя щас мог бы быть главным инженером. Готовили нас качественно. Даже сегодня спустя много лет справлюсь с любым станком, наладить автоматическую линию. Я сутками дома рисовал чертежи на 4 форматах
maxsaf:
А мог бы реальную пользу приносить, гайки крутить на дизельном
А мог бы реальную пользу приносить, гайки крутить на дизельном
У меня тоже диплом как раз для дизельного завода. Когда я пришёл дизельный был в развале. Я развернулся и ушёл. А хотя щас мог бы быть главным инженером. Готовили нас качественно. Даже сегодня спустя много лет справлюсь с любым станком, наладить автоматическую линию. Я сутками дома рисовал чертежи на 4 форматах
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 14
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Отправлено: 04.05.24 - 15:23
Цитата:
в каком году ?
Vit:
Когда я пришёл дизельный был в развале.
Когда я пришёл дизельный был в развале.
в каком году ?
Re: Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится...
Отправлено: 04.05.24 - 16:21
Цитата:
Уже не помню в каком году. Пришел на дизельный, щеглом. Дядька меня с офиса позвал в колидор. Говорит надо деньшку что б работать тут. А какие деньги у меня если я только вышел с колледжа. Развернулся и ушёл. Год где то ещё до разных комбайнов, машин и тд. Год был во времена развала когда ваши станки воровали и продавали.
simkst:
Уже не помню в каком году. Пришел на дизельный, щеглом. Дядька меня с офиса позвал в колидор. Говорит надо деньшку что б работать тут. А какие деньги у меня если я только вышел с колледжа. Развернулся и ушёл. Год где то ещё до разных комбайнов, машин и тд. Год был во времена развала когда ваши станки воровали и продавали.
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Отправлено: 04.05.24 - 16:40
Цитата:
simkst: каком году ?Я уже не гожусь. Диплом официально действует 5 лет потом без опыта уже становишься не нужным. Потому и пришлось бегать, искать. Хотя щас вы там всех подрят набирайте но меня 100 тыщ не устраивает
Re: Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится...
Отправлено: 04.05.24 - 18:29
Цитата:
....гайки крутить сегодня не пристижно у Абайки спроси он подтвердит,он сказал буду в интернете сидеть и крутое бабло зарабатывать ....а гайки пуЩай лохи крутят....
maxsaf:
. А мог бы реальную пользу приносить, гайки крутить на дизельном.
. А мог бы реальную пользу приносить, гайки крутить на дизельном.
....гайки крутить сегодня не пристижно у Абайки спроси он подтвердит,он сказал буду в интернете сидеть и крутое бабло зарабатывать ....а гайки пуЩай лохи крутят....
Re: Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится...
Отправлено: 04.05.24 - 18:39
Цитата:
....Щас не помню где то конец 90х шло полное разграбление дизельного,директоров меняли как перчатки,фурами вывозили,сам грузился точной аппаратурай и инструментом,клиенты азербайджанцы в Шевченко тогда на паром Азербайджан и далее в Иран всё это продавалось....
Vit:
Год был во времена развала когда ваши станки воровали и продавали.
Год был во времена развала когда ваши станки воровали и продавали.
....Щас не помню где то конец 90х шло полное разграбление дизельного,директоров меняли как перчатки,фурами вывозили,сам грузился точной аппаратурай и инструментом,клиенты азербайджанцы в Шевченко тогда на паром Азербайджан и далее в Иран всё это продавалось....
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Отправлено: 04.05.24 - 18:55
Цитата:
Он чё, вебкам освоил?
родом из Шанхая2022:
у Абайки спроси он подтвердит,он сказал буду в интернете сидеть и крутое бабло зарабатывать ....
у Абайки спроси он подтвердит,он сказал буду в интернете сидеть и крутое бабло зарабатывать ....
Он чё, вебкам освоил?
Re: Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится...
Отправлено: 04.05.24 - 19:20
Цитата:
......я не знаю чёёё там освоил но за 150 тЫсЬ работать не хочет...
....maxsaf может мы поедим да поможим расскажим покажим ты как провода ложить правильно чтобы каждый день аляктричество не выключали я покажу как правильно брущатку ложить да и проконтролирую сколько цемента кладут в брущатку чтоб она не сыпалась.....
maxsaf:
Он чё, вебкам освоил?
Он чё, вебкам освоил?
......я не знаю чёёё там освоил но за 150 тЫсЬ работать не хочет...
....maxsaf может мы поедим да поможим расскажим покажим ты как провода ложить правильно чтобы каждый день аляктричество не выключали я покажу как правильно брущатку ложить да и проконтролирую сколько цемента кладут в брущатку чтоб она не сыпалась.....
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Отправлено: 04.05.24 - 19:21
Цитата:
Не кто тебя на работу не возьмёт. Ты все. Там где то далеко. Не не наш.
maxsaf:
Не кто тебя на работу не возьмёт. Ты все. Там где то далеко. Не не наш.
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