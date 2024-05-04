НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 412 из 412«1...410411412
Ответить Новый топик
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
571
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 18:09
#6166
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну как бы ритуал нужно сделать, так, как чтоб сделали потом тебе, или нет?

смотрите. даже отбросим в сторону факт что ритуалы проводятся для живых, мертвые это только повод для проведения. даже гипотетически предположим вот это вот эзотерическое "душа...40 дней.." и прочее попирание грязным сапогом веков развития научной мысли и просвещения имеет место быть.
допустим что покойный каким-то образом, астрально, присутствует среди живых. и вот как вы думаете ему хочется видеть кислые и грустные лица? ему хочется получить "в подарок" кусок витой проволоки с вплетенными в неё полимерными нитями?
у вас вчера был день рождения, вы бы хотели чтобы вам подарили не венок, нет, такой же бесполезный подарок единственной функцией которого является отправиться на мусорку и захламлять собой планету? или цветы...в подарок...мужику?
вот объективно - я бы не хотел. я бы ещё был не прочь после смерти не занимать кусок земли, который моно было бы более рационально использовать. но до крематория нам ещё далече.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14703
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 18:15
#6167
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да нету не кого кладбища в мичурино, есть в городе есть в затобольске. Где вы увидели в мичурино. Не пойму. Марикджан ты определись. Где?
Профайл
ГИП
§ ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 18:20
#6168
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнование родным и близким.
Царствие небесное, вам Александр.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23066
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 18:51
#6169
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Все боссы Нашей Газеты были

Не смотря ни на что. Молодцы.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14703
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 19:13
#6170
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правда Незнаю. Есть кладбище в мичурино. Но есть значит есть.. Правда. Очень грустно и спасибо Марику.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14703
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 19:15
#6171
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он сделал мужской поступок
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38028
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 19:46
#6172
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
вас вчера был день рождения, вы бы хотели чтобы вам подарили не венок, нет, такой же бесполезный подарок единственной функцией которого является отправиться на мусорку и захламлять собой планету? или цветы...в подарок...мужику?

Ну пока так конечно, венки и подарки, цветы.
Как заведено.
Потом может быть будут сжигать, но пока неохота сгорать какив концлагере..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38028
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 19:52
#6173
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Да нету не кого кладбища в мичурино, есть в городе есть в затобольске. Где вы увидели в мичурино. Не пойму. Марикджан ты определись. Где?

Ну вот там где то в Мичурино или как там его и есть, христианское.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38028
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 20:18
#6174
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детям, конечно спасибо, жене его, как все организовали, внука его я видел маленького 14 лет назад, сейчас уже как я, во, время то как быстро летит..
А другой внук меня в два раза выше..
Алекс конечно, хороший отец, отличный дед.
Профайл
Страница 412 из 412«1...410411412
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS