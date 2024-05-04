Отправлено: - 18:09

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Ну как бы ритуал нужно сделать, так, как чтоб сделали потом тебе, или нет?

Цитата:смотрите. даже отбросим в сторону факт что ритуалы проводятся для живых, мертвые это только повод для проведения. даже гипотетически предположим вот это вот эзотерическое "душа...40 дней.." и прочее попирание грязным сапогом веков развития научной мысли и просвещения имеет место быть.допустим что покойный каким-то образом, астрально, присутствует среди живых. и вот как вы думаете ему хочется видеть кислые и грустные лица? ему хочется получить "в подарок" кусок витой проволоки с вплетенными в неё полимерными нитями?у вас вчера был день рождения, вы бы хотели чтобы вам подарили не венок, нет, такой же бесполезный подарок единственной функцией которого является отправиться на мусорку и захламлять собой планету? или цветы...в подарок...мужику?вот объективно - я бы не хотел. я бы ещё был не прочь после смерти не занимать кусок земли, который моно было бы более рационально использовать. но до крематория нам ещё далече.